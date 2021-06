Cruis'n Blast va bientôt faire vrombir ses moteurs

Cruis'n Blast débarque sur Nintendo Switch. Derrière ce nom invraisemblable et impossible à prononcer correctement du premier coup se cache un jeu arcade de course de voitures développé par Raw Thrills Inc. Le titre sortira sur Nintendo Switch le 14 septembre prochain et devra vous permettre d'assouvir vos fantasmes de courses de rues avec des dinosaures ou des licornes comme obstacles à votre frénésie de vitesse.

Par ailleurs, dans sa bande-annonce, Cruis'n Blast semblait posséder son propre thème musical chanté ce qui est assez rare pour être souligné. Que pensez-vous de cette annonce improbable de ce Nintendo Direct d'E3 2021 ?