Rumeur : Un Nintendo Direct la semaine prochaine ?

Vous n'avez pas pu passer à côté: demain, à 15h30 , se tiendra un Pokémon Direct, qui révélera peut-être quel(s) jeu(x) de la licence nous pourrons retrouver sous le sapin en fin d'année. Mais si vous attendiez un Nintendo Direct et que vous êtes déçu, rassurez-vous, il pourrait arriver très vite...

Si il y a quelques jours, on vous parlait de GameStop qui avait mis à jour sa liste de jeux Nintendo Switch, avec l'annonce du Pokémon Direct pour demain, la rumeur repart de plus belle. Car plusieurs personnes ont remarqué que, depuis 2016, chaque Pokémon Direct était au moins à une semaine d'intervalle d'un Nintendo Direct plus "classique". En cumulant ces deux informations, il est donc tout à fait possible qu'un Nintendo Direct ait lieu la semaine prochaine, plus précisément, le jeudi 16 janvier .