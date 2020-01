Un Nintendo Direct en approche ? GameStop se prépare...

C'est désormais un rituel habituel. Chaque début d'année, les fans de Nintendo espèrent qu'un Nintendo Direct viendra les stimuler en leur révélant quelques nouveaux jeux à venir sur leur console préférée. L'année dernière cependant c'était un Indie HighL!ghts, spécial jeux indépendants, qui , le 10 janvier avait ouvert le bal et le Nintendo Direct tant attendu n'était arrivé qu 'un mois plus tard . Il n'empêche que cette année encore les rumeurs de la diffusion imminente d'un Nintendo Direct se multiplient... En même temps à part quelques gros jeux phares comme Animal Crossing : New Horizons, pour le moment le calendrier de sortie de la Nintendo Switch en 2020 est assez flou. Et, c'est bien connu la nature (humaine) a horreur du vide !

Alors lorsque l'on apprend que l'enseigne US GameStop a ajouté 12 nouveaux SKU Nintendo Switch sans titre à leur catalogue interne, laissant penser que des jeux non révélés seront probablement disponibles en précommande dans un proche avenir, beaucoup veulent y voir un signe avant coureur. Il est vrai que c'est généralement le cas (voir par exemple ici ou la) même si on ne sait pas vraiment quand ces SKU (pour Stock-Keeping Unit soit Unité de Gestion des Stocks) ont été ajoutés et que dans ce genre de moment, tout peut facilement devenir un signe !

Alors un Nintendo Direct est-il dans les tuyaux ? Si c'est le cas, on devrait être fixé d'ici quelques jours...

GameStop system doing it’s usual pre-direct new SKU listings ????.



We starting 2020 strong ????~ pic.twitter.com/CA2whpU0l7 — FADEL - Master Of Hype (@YuYuKamii) January 1, 2020

Source : Gonintendo