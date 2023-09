Super Mario RPG présente ses fonctionnalités en combat

C'est la grosse sortie RPG que les fans de Square Enix et de Nintendo attendent pour le mois de novembre, Super Mario RPG a profité du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) pour nous offrir un nouvel aperçu de cette version remasterisée de l'opus Super Nintendo. Au menu, un nouveau aperçu des actions qu'il est possibles d'effectuer en combat. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous, et vous donnons rendez-vous le 17 novembre pour la sortie officielle de Super Mario RPG.

Le jeu Super NES fait son retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités. Mario et Bowser forment une alliance sans précédent pour faire face à un redoutable ennemi, et seront rejoints dans leur quête par la princesse Peach ainsi que Mallow et Geno, deux personnages originaux. Durant les combats, appuyez sur les boutons au bon moment pour effectuer des actions coordonnées et ainsi infliger davantage de dégâts, ou au contraire en subir moins. Lorsque votre timing est parfait, un seul coup porté peut affecter l'ensemble des ennemis présents. Les actions coordonnées réussies remplissent une jauge d'action qui, une fois pleine, permet d'exécuter une action en trio. Ces actions en trio changent en fonction des personnages qui composent l'équipe, n'hésitez donc pas à essayer différentes formations. Tout comme dans le jeu original, vous ferez la rencontre de boss aux personnalités hautes en couleur au cours de l'aventure. Dans cette nouvelle version, une fois que vous aurez terminé le jeu, vous pourrez affronter de nouveau certains de ces boss dans des versions qui seront bien plus difficiles à mettre au tapis. Super Mario RPG fera son arrivée le 17 novembre sur Nintendo Switch. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.