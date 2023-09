Nintendo Direct : toutes les infos et toutes les annonces - Tous les détails

Quand on est fan de Nintendo, il y a des rendez-vous à ne pas rater : les Nintendo Direct, des vidéos événements présentant le programme et les jeux à venir de la galaxie Nintendo. Il y a généralement trois grands Nintendo Direct chaque année, plus d'autres plus petits dédiés généralement à un seul jeu. Cette année, on a eu droit à un Nintendo Direct, le 8 février 2023 (voir toutes les annonces ici) et un autre le 21 juin 2023 (voir toutes les annonces là). Le troisième, c'est pour aujourd'hui ! Vous pouvez voir (et revoir) nouveau NINTENDO DIRECT ICI mais si vous voulez avoir d'un seul coup d'œil toutes les infos et toutes les annonces : c'est ici que ça se passe !

Retrouvez ci-dessous toutes les annonces listées au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre cette news à jours sachant que par la suite, elle sera agrémentées de nouveaux détails et de liens vers nos news spéciales qui vous permettront de tout savoir ! Alors, votre body est-il ready ? C'est parti !

Toutes les infos et annonces du NINTENDO DIRECT du 14 septembre 2023 :

C'est Splatoon 3 qui ouvre le bal avec un drôle d'ascenseur menant vers la vague 2 du Pass d'extension : Tour de l'Ordre , jouable en solo

qui ouvre le bal avec un drôle d'ascenseur menant vers la vague 2 du Pass d'extension : , jouable en solo DK revient sur switch mais dans... Mario vs Donkey Kong , le 16 février 2024

, le Prince of Persia : The Lost Crown se dévoile sur Switch - le 18 janvier 2024

se dévoile sur Switch - le Horizon Chaze 2 : le jeu de course arcade sort aujourd'hui sur Nintendo Switch

: le jeu de course arcade sort aujourd'hui sur Nintendo Switch Super Crazy Rythm Castle dispo le 14 novembre

dispo le SPYxANYA: Operation Memories arrive l'année prochaine

arrive Présentation, Super Mario RPG - Sortie le 17 novembre

- Sortie Another Code: Two Memories + Another Code R reviennent sur Nintendo Switch dans Another Code Recollection début 2024

+ reviennent sur Nintendo Switch dans début Présentation du jeu de la princesse Peach : Peach, épéiste, pâtissière, détective... Princess Peach: SHOWTIME! le 22 mars 2024

le SaGA Emerald Beyond en 2024

en Les trois premiers Tomb Raider remasterisés sur Nintendo Switch le 14 février 2024

Présentation de Le retour de Détective Pikachu

Apprenez à jouer du trombone avec Trombone Champ - Disponible aujourd'hui

- Disponible Battle Crush un free to play exclusif à la Switch débarque l'année prochaine - Béta fermé en octobre

un free to play exclusif à la Switch débarque l'année prochaine - Béta fermé en octobre Wartales arrive en exclu temporaire sur Nintendo Switch

arrive en exclu temporaire sur Nintendo Switch CONTRA : Operation Galuga par WayForward et Konami en 2024

par WayForward et Konami en 2024 UNICORN OVERLORD, un RPG d'ATLUS et Vanillaware le 8 mars 2024

un RPG d'ATLUS et Vanillaware le Luigi's Mansion 2 HD se dévoile sur Nintendo Switch - Sortie en été 2024

se dévoile sur Nintendo Switch - Sortie en été 2024 Nintendo Museum ouvrira ses portes l'année prochaine au japon

ouvrira ses portes l'année prochaine au japon Les amiibo Zelda TOTK arrivent le 3 novembre, les amiibo de Xenoblade Chronicles 3 débarquent le 19 janvier 2024 et Sora aura droit à son amiibo

les amiibo de débarquent le et Sora aura droit à son amiibo F-Zero 99 : un F-Zero retro version batle royale, jouable à 99 débarque aujourd'hui !

: un F-Zero retro version batle royale, jouable à 99 débarque ! Bandle tale : A League of Legends Story débarque l'année prochaine

débarque l'année prochaine Song of nunu : A League of Legends Story débarque le 1er novembre

débarque le 1er novembre Présentation de WarioWare: Move It!

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes le 23 avril 2024

le Eastward: Octopia, un DLC qui arrive cet hiver

un DLC qui arrive cet hiver Wargroove 2 se dévoile et débarque en exclusivité console sur Switch le 5 octobre

se dévoile et débarque en exclusivité console sur Switch Dave the Diver débarque le 26 octobre prochain

débarque prochain La vague finale des DLC de Mario Kart 8 Deluxe se précise... Diddy Kong, Funky Kong, Pauline et Peachette arrivent cet hiver

Une version boîte du MK8 DX - Pass circuits additionnels annoncé

annoncé Among US dévoile ses nouveautés qui débarquent en octobre

dévoile ses nouveautés qui débarquent en octobre Pour finir un rappel des jeux annoncés... Mais il reste une annonce :

Paper Mario revient avec une version HD de l'épisode culte de la GameCube : Paper Mario : la porte Millénaire ! Sortie en 2024

Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Où voir le NINTENDO DIRECT du 14.09.2023 ?

