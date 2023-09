Paper Mario : La Porte Millénaire revient en version améliorée sur Nintendo Switch

Que serait un Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) sans une petite surprise en guise d'annonce finale ? C'était un bruit de couloir depuis bien trop longtemps, mais aujourd'hui, la rumeur est devenue officielle : Paper Mario : La Porte Millénaire est de retour sur Nintendo Switch. Oubliez les derniers jeux de la licence ayant massacré mis de côté la dimension RPG de la licence, nous retrouverons courant 2024 l'épisode cher aux possesseurs de la Nintendo GameCube qui possède encore aujourd'hui son noyau dur de fans. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise à nous mettre sous la dent, nous vous laissons apprécier la bande-annonce du jeu ci-dessous.

Le classique Nintendo GameCube, fait son retour avec des graphismes améliorés. Tournez la page et rejoignez Mario et ses amis dans leur aventure à la découverte du trésor légendaire caché derrière la Porte Millénaire. Mario arrivera-t-il à mener cette quête à bien, ou va-t-il plier sous la pression ? Découvrez-le lorsque Paper Mario : La Porte Millénaire fera son arrivée en 2024 sur Nintendo Switch. Plus de détails sur ce jeu seront révélés dans les temps à venir.