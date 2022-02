Nintendo Direct : toutes les annonces et les jeux réunis en une infographie

Le 9 février 2022, Nintendo a publié son traditionnel Nintendo Direct de début d'année afin de préciser son catalogue de jeux à venir cette année sur Nintendo Switch. Si c'est toujours un moment très attendu par les fans, c'est aussi un exercice délicat pour Nintendo car la frontière est mince entre le buzz et le bad buzz. Il suffit d'une annonce maladroite voir mal placée ou attendue en vain et c'est la catastrophe. Seulement cette fois-ci : miracle ! Que vous soyez intéressé ou non par les jeux présentés, force est de reconnaître que Nintendo a blindé son Direct avec de nombreuses annonces de nouveaux jeux, des DLC, des précisions sur des jeux déjà annoncés et quelques dates de sortie... Certes, il n'y avait pas Zelda et le passage sur Nintendo Switch Sports nous a fait faire un petit long retour en arrière de 15 ans mais à l'arrivée, difficile de faire la fine bouche d'autant plus que l'année 2022 sur Nintendo Switch s'annonce véritablement explosive ! Si vous avez loupé ce grand moment du Nintendoverse, vous pouvez le revoir mais surtout retrouver l'intégralité des annonces avec notre news spéciale.

Dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct, Nintendo a publié une infographie réunissant tous les titres présents dans la vidéo; une belle façon d'avoir une vision globale de l'émission. Retrouvez cette infographie ici-même et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

