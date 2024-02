Hi-Fi Rush et Pentiment, exclusivités Microsoft, pourraient être annoncées jeudi sur PS5 et Nintendo Switch

Malgré les rumeurs (et les bourdes), Nintendo n'a toujorus pas dévoilé son fameux Nintendo Direct de février... Pour autant les rumeurs continuent... Après avoir attendu, un Nintendo Direct classique. désormais beaucoup penche sur un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase, dédié aux jeux tiers à venir sur Nintendo Switch.

Pour autant, à ce stade tout est possible... Une chose est cependant certaine : jeudi à 21h (heure de Paris) Microsoft présentera un évènement spécial nommé Xbox Business Update qui devrait dévoiler ses plans à venir en matière d'exclusivités. A cette occasion, certains affirment que Microsoft annoncera l'arrivée de Hi-Fi Rush et Pentiment sur Nintendo Switch et PS5, peut-être aussi celle de Sea of Thieves et même d'autres jeux... Un vrai changement de stratégie autant qu'une petite révolution qui irait à l'encontre des stratégies commerciales de Sony et Nintendo qui jusqu'à présent ont toujours utilisé les exclusivités comme des vitrines et des locomotives de leurs plateformes respectives.

Dans le même temps, une autre rumeur prétend que Nintendo pourrait le même jour diffuser (enfin) son Nintendo Direct, soit en le mettant en ligne directement le 15 février, dans le cas d'un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase, soit en l'annonçant en amont, le 14 .

Alors, prêt pour "plus de Xbox" sur Nintendo Switch (et PS5) ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires

