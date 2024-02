Nintendo Switch : encore un petit effort pour devenir la console la plus vendue au Japon

Près de sept ans après sa sortie, la Nintendo Switch continue son petit bonhomme de chemin. Et même si, forcément, les ventes baissent, la console continue de performer, notamment au Japon. Ainsi, si on se fie au dernier rapport de Media Create, la Nintendo Switch cumulerait désormais près de 32 027 938 exemplaires vendus et elle est en bonne voie pour s'imposer comme la console la plus vendue sur l'Archipel.

Alors attention, la console a encore un peu de marge, et elle doit se vendre encore un peu pour espérer faire mieux que les deux consoles les plus vendues au Japon : le Game Boy (et ses 32,47 millions d'unités vendues ) et la Nintendo DS (et ses 32, 99 millions d'unités vendues ).

Notez qu'en attendant le prochain bilan financier de Nintendo, qui arrive d'ici peu , la Nintendo Switch s'est désormais écoulée dans le monde à 132,46 millions d'exemplaires (au 30 septembre 2023 ). Si la console a déjà dépassé les ventes mondiales du Game Boy / Game Boy Color, elle reste pour le moment derrière la Nintendo DS (et ses 154,02 millions d'exemplaires ) et la PS2 (et ses 155 millions d'exemplaires ).

