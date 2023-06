La prochaine Nintendo Switch utilisera un Compte Nintendo pour une "transition réussie"

La Nintendo Switch est entrée dans sa septième année et fatalement, son successeur se profile à l'horizon. Le changement de génération de console est toujours un moment délicat. On se souvient du passage de témoin raté entre la Wii et la Wii U, par exemple. Lors de la dernière session de question entre Nintendo et les investisseurs, dont la retranscription est désormais disponible, plusieurs questions ont été posées au président de Nintendo, traduisant bien la préoccupation de certains actionnaires quant au changement de génération et la possibilité de transférer ses jeux téléchargeables d'une console à l'autre. Si le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa s'est refusé, à ce stade, à faire des commentaires spécifiques sur la prochaine console, il a tout de même rappelé qu'il n'y a pas que des jeux téléchargeables sur Nintendo Switch; il y a aussi des jeux en cartouche, sous entendant d’une certaine façon que si les jeux eshop pouvaient être transférer, dans ce cas, il faudrait que les cartouches soient aussi lisibles sur la nouvelle console…Il a aussi confirmé que la prochaine Nintendo Switch continuerait à utiliser le Compte Nintendo , de façon à assurer une "transition réussie". retrouvez ci-dessous la traduction de ces deux questions-réponses.

Question 1:

Il serait gênant que les logiciels ne puissent pas être transférés, comme cela a été le cas lors du passage de la Wii U à la Nintendo Switch,

Nous aimerions pouvoir transférer les logiciels téléchargeables achetés sur la Nintendo Switch vers les futures consoles.

Qu'en pensez-vous ?

Réponse (Shuntaro Furukawa, président-directeur général) :



Nous envisageons constamment diverses spécifications pour le matériel futur, mais nous ne pouvons pas faire de commentaires spécifiques sur le matériel futur pour le moment.



Le logiciel de la Nintendo Switch sera vendu de différentes manières, notamment en tant que logiciel packagé permettant aux utilisateurs d'acheter des cartes de jeu en magasin, ainsi qu'en tant que logiciel de carte de jeu.

Le logiciel de la Nintendo Switch est vendu à la fois sous forme de logiciel packagé, pour lequel vous achetez une carte de jeu en magasin, et sous forme de logiciel téléchargé sur la console.



En plus des logiciels emballés, il existe également des logiciels téléchargeables emballés et des logiciels uniquement téléchargeables, pour lesquels le logiciel est téléchargé sur la console.

Les logiciels de la Nintendo Switch sont vendus sous différents formats, notamment des logiciels emballés, pour lesquels les clients achètent une carte de jeu en magasin, des logiciels téléchargeables vendus avec des logiciels emballés, et des logiciels vendus exclusivement par téléchargement. De nombreux clients jouent aux logiciels téléchargeables et aux logiciels vendus exclusivement par téléchargement sur la Nintendo Switch.

Le ratio des ventes numériques par rapport aux ventes totales est en hausse par rapport aux consoles de jeux précédentes.



Le ratio des ventes numériques est en hausse par rapport aux consoles précédentes. Nous continuerons à proposer des jeux uniques en utilisant une console de jeu dédiée qui intègre le matériel et les logiciels.

Nous espérons que vous vous réjouirez de nos efforts continus pour vous proposer des jeux uniques sur nos consoles de jeu dédiées qui intègrent matériel et logiciel.

Question 3:

Le successeur de la Wii, la Wii U, est sorti environ six ans après son lancement, tandis que la NES a également vu son successeur, la Super Nintendo Entertainment System (SNES), sortir environ sept ans après son lancement.

La Nintendo Switch est maintenant dans sa septième année et entre dans la phase finale de son développement.

Quelles mesures concrètes, le cas échéant, envisagez-vous pour la transition vers la prochaine génération de consoles ?

Réponse (Shuntaro Furukawa, président-directeur général) :



Nous avons vendu un total cumulé de plus de 120 millions d'unités de Nintendo Switch. Dans l'histoire de notre activité de consoles de jeu dédiées.

Dans l'histoire de notre activité dédiée aux consoles de jeu, il n'y a jamais eu d'exemple où nous prévoyions de vendre 15 millions d'unités matérielles et 180 millions de titres logiciels au cours de l'exercice fiscal actuel (se terminant en mars 2024), qui sera la septième année de l'activité.



Dans l'histoire de notre activité de consoles de jeu dédiées, il n'est jamais arrivé que nous prévoyions de vendre 15 millions d'unités de matériel et 180 millions d'unités de logiciels au cours de notre septième année (qui se terminera en mars 2024).

Nous pensons qu'il ne sera pas facile de vendre du matériel au même rythme que ces dernières années à l'avenir.

Toutefois, en ce qui concerne les logiciels, nous pensons qu'il existe des possibilités de faire des affaires en utilisant le grand nombre d'unités largement répandues.

Nous pensons que le nombre d'unités vendues est une bonne occasion pour nous de faire des affaires dans ce domaine. Nous avons déjà constaté le succès de Pokémon Scarlet Violet de l'année dernière et de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom de cette année.



La Nintendo Switch s'est vendue à plus de 10 millions d'unités au cours de ses trois premiers jours de commercialisation, comme le Pokémon Violet écarlate de l'année dernière et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom de cette année.

Aucun autre matériel dans notre histoire n'a vendu de logiciels à un tel rythme.



Aucun autre matériel n'a vendu de logiciels à un tel rythme.



En plus de la sortie continue de nouveaux titres, nous continuerons également à sortir des titres supplémentaires qui sont déjà sortis.

En plus de continuer à sortir de nouveaux titres, nous distribuerons également du contenu supplémentaire pour les titres existants afin que les clients puissent continuer à y jouer pendant longtemps.

En ce qui concerne la transition vers les consoles de nouvelle génération, dans le passé, le matériel était le seul moyen pour nous de nous connecter avec nos clients,

Lorsque le matériel est devenu nouveau, nous avons dû reconstruire la relation avec nos clients. En revanche, avec la Nintendo

Switch, nous sommes en mesure de nous connecter directement avec divers clients via leur compte Nintendo.



Le compte Nintendo est un compte de jeu. Le compte Nintendo n'est pas seulement dérivé de la console, mais aussi des applications mobiles.

Le nombre de comptes Nintendo, provenant non seulement de la console mais aussi des applications mobiles, a atteint plus de 290 millions de comptes dans le monde.

Nous travaillons pour assurer une transition réussie de la Nintendo Switch à la prochaine génération de consoles, tout en utilisant les comptes Nintendo.

Nous nous engageons à assurer une transition réussie de la Nintendo Switch vers la prochaine génération de consoles en utilisant notre compte Nintendo.