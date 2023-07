Nintendo Switch 2 : la nouvelle console de Nintendo sera lancée début 2024 d'après un fabricant de puces

On l'a appelée Pro, puis New, et même si beaucoup de joueurs espèrent qu'elle sera "Super", aujourd'hui la prochaine console de Nitnendo est communément appelée Nintendo SWITCH 2. Pour le moment cependant, Nintendo n'a que très peu communiqué sur le successeur de la Switch actuelle et pour le moment, la majorité des informations qui circulent sont des rumeurs et des spéculations.

Dernièrement des images et une vidéo d'une prétendue Nintendo Switch 2 ont circulé sur le net (voir ici). Les fans audacieux qui se sont risqués à dévoiler ces images les ont présentées comme des "fan-made" (en même temps, ils risqueraient gros à prétendre le contraire...) mais sans jamais donner leurs sources. Ainsi, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas d'où viennent les images de cette étrange console qui semblent tout droit sortie d'une IA en roue libre... En attendant d'avoir le fin mot de cette histoire, les rumeurs autour de la prochaine console de Nintendo continuent.

C'est ainsi qu'on apprend aujourd'hui, notamment grâce à Notebook Check que le fabricant de puces électroniques chinois, PixArt qui fournit de nombreuses pièces pour les consoles Nintendo, vient d'indiquer dans son dernier rapport financier, fournir actuellement de nombreuses pièces sur une console dont la sortie serait prévue, selon la chaîne d'approvisionnement, début 2024. Il n'est, évidemment, pas fait mention expressément de Nintendo, mais le rapport indique qu'il s'agit d'une nouvelle console d'une société japonaise qui n'a pas sortie de nouvelle console depuis des années... Difficile donc de ne pas penser à la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom).

Notez qu'au début du mois, on apprenait qu'un autre fabricant chinois, de boîtiers métalliques cette fois, Hongzhun,, s'attendait à une augmentation de ses ventes au second semestre 2023 suite au lancement de la nouvelle console de Nitnendo au premier trimestre 2024.

Tous les feux sont au vert. On attend plus que le coup d'envoi de Nintendo...

