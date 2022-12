Une productrice de God of War rejoint Nintendo

Hannah Foell, une productrice de gameplay des derniers God of War a annoncé ce week-end avoir quitté Santa Monica Studio pour rejoindre Nintendo of America. Elle sera désormais en charge des relations avec les éditeurs tiers. Son rôle sera de faire en sorte de convaincre les éditeurs et les développeurs d'apporter leurs grosses licences et leurs grands jeux sur Nintendo Switch. Dans la foulée, Hannah Foell a publié un message sur ses réseaux dont vous pouvez retrouver la traduction ci-dessous.

Je suis tellement ravie de rejoindre l'équipe tierce de Nintendo of America pour favoriser les relations entre développeurs et éditeurs. J'ai hâte de commencer à travailler avec des développeurs AAA pour mettre de nouvelles expériences passionnantes entre les mains des joueurs