Avant la fermeture définitive de l'eShop, un fan achète tous les jeux uniquement téléchargeables sur 3DS et Wii U

Il est temps de rallumer sa 3DS et sa Wii U (surtout si on ne veut pas lui dire adieu à jamais) pour faire quelques ultimes emplètes. Le compte à rebours est en effet lancé : le 27 mars prochain , il ne sera plus possible d'acheter le moindre jeu sur les eShop de la 3DS et de la Wii U. Ainsi des centaines de jeux disponibles uniquement en téléchargement sur ces deux plateformes vont disparaître à jamais. Dans quelques jours , il sera trop tard (même si, pour le moment , il sera toujours possible de re-télécharger les jeux déjà achetés et les applications et démos déjà téléchargées une première fois). Alors certes, on peut se dire que les deux consoles ont vécu et que la majorité des joueurs sont passés à la suite, pour ne pas dire à la Switch... Mais les deux consoles ont leur lot d'exclusivités, sans même parler des versions de certains titres multi-plateformes qui bénéficient des spécificités uniques des deux consoles. C'est donc le moment ou jamais de faire son choix- ou pas d'ailleurs ! Ainsi, on découvre qu'un gamer nommé Jirard Khalil, de la chaîne Youtube The Completionist n'a pas hésité à acheter TOUS les jeux uniquement téléchargeables sur Wii U et 3DS, incluant les jeux Virtual Console, DsiWare et les DLC pour la somme totale de 22 791 $ ! Dans le détail, il a acheté 866 jeux Wii U pour 9, 673 $ soit près de 1,2 To d'espace sur le disque dur de la console et 1547 jeux 3DS pour 13,118 $ soit près de 267 Go sur la (les) carte(s) Micro-SD de la console. Au moins, il est certain de ne pas passer à côté d'une petite pépite. Bon, évidemment, encore faut-il avoir une telle somme à disposition et surtout avoir l'idée de l'investir dans le catalogue numérique des deux consoles !

Retrouvez la vidéo de The Completionist ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

