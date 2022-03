Retour sur la Nintendo 3DS - 10 jeux 3DS inoubliables

Alors que Nintendo a annoncé la fermeture de l'eShop de la 3DS et de la Wii U, on revient sur la génèse et la vie de la 3DS, une petite console incroyable qui a fait vibrer le cœur de bien des gamers. C'est la dernière console uniquement portable de Nintendo- si on excepte le modèle Lite de la Nintendo Switch.

Sortie en 2011 , la Nintendo 3DS a bien failli rejoindre le Virtual Boy sur le banc de touche des pires fiascos de Nintendo. Initialement vendu à 250€, la dernière console uniquement portable de Nintendo va en effet avoir du mal à trouver son public. Jugée trop onéreuse pour une console portable, mal positionnée sur le secteur gamer et toujours concurrencée par la NDS, la Nintendo 3DS a surtout du batailler avec le mauvais accueil fait à la 3D auto-stéréoscopique, pourtant son argument phare. Il faut dire qu'aussi spectaculaire qu'il puisse être, l'effet 3D sans lunettes n'est pas perçu par tout le monde de la même façon. En fonction de sa vue, on peut être plus ou moins gêné par l'effet 3D auto-stéréoscopique (qui est composé par deux images se superposant; chacune vue par un œil différent.) Il suffit d'avoir des troubles de la vision comme un œil qui voit légèrement moins bien, pour que l'effet fonctionne mal voire devienne déplaisant Un vrai problème, surtout qu'avec les premiers modèles, il fallait rester bien droit, immobile devant l'écran et qu'il suffisait de bouger un peu pour que l'effet se brouille. De plus, Nintendo recommandait à l'époque de n'utiliser la 3D que 10 minutes d'affilé et surtout déconseillait son utilisation aux enfants de moins de 7 ans ... De quoi réfréner la pulsion d'achat de bien des parents surtout que dans le même temps, la NDS alors à son apogée était non seulement disponible à un prix très abordable mais continuait à aligner les hits (et les bundles) avec la sortie plus ou moins au même moment de Pokémon Noir & Blanc. A quoi bon dépenser 250€ pour une console dont le catalogue est en devenir et dont la feature numéro un (bien que facilement ajustable ou désactivable) est déconseillée aux enfants ?

Le problème, c'est que Nintendo a pensé qu'il allait pouvoir, pendant un temps, continuer à faire vivre côte à côte les NDS et la 3DS en les positionnant sur deux marchés différents. Conscient que le public non joueur était un public volage alors que l'ère des tablettes-smartphones débutait, Nintendo a estimé dans un premier temps, que la 3DS pourrait plutôt cibler un public dit de "gamer" (comme plus tard, la Wii U par rapport à la Wii.) Ainsi, parmi les premiers jeux de la console, il y avait Super Street Fighter IV 3D Edition, Splinter Cell 3D, PES 2011 3D, Ridge Racer 3D ou encore Ghost Recon : Shadow Wars... Et d'autres "gros jeux" à même de plaire aux gamers comme Resident Evil : Revelations ou encore Metal Gear Solid : Snake Eater 3D étaient attendus. A côté de ça, il y avait évidemment des jeux plus grand public comme PilotWings Resort ou Rayman 3D mais aucun, malgré leurs qualités, ne s'imposait vraiment comme un titre rendant la console indispensable. Un titre comme NintenDogs + Cats, par exemple, qui, sur le papier, avait tout d'un hit après le succès planétaire du premier opus, ne faisait aucunement la pertinence de sa sortie sur 3DS. Le jeu était même moins bon, malgré la 3D et l'ajout des chats, à cause des spécificités de la 3DS. En effet, d'un côté la 3DS est une NDS+, en étant totalement rétro-compatible, de l'autre ses spécificités l'en éloignent.. Là ou sur NDS, les deux écrans peuvent être utiliser ensemble ou indépendamment avec la possibilité de faire de l''écran du bas, l'écran principal de la console, sur 3DS, c'est l'écran du haut qui importe, et l'écran tactile devient, du coup , plus accessoire (d'ailleurs contrairement à la NDS, il est plus petit que l'écran du haut) La Wii U connaîtra exactement le même problème. Liée à la Wii jusque dans son nom et sa rétrocompatibilité, ses spécificités (double écran et GamePad) en feront une console totalement différente. Ainsi les jeux conçus pour la Wii ne pourront jamais être adaptés correctement sur Wii U.

Avec tout ça, le lancement de la 3DS va tourner à la catastrophe avec des ventes bien en deçà des prévisions et une image écornée très difficile à redorer. Heureusement, Satoru Iwata, alors président de Nintendo, va très vite se rendre compte des erreurs commises et décider un plan Marshal inédit qui va totalement inverser la vapeur. Ainsi, cinq mois après la sortie de la console, Nintendo va annoncer une baisse de prix spectaculaire, faisant passer la console en France de 250 à 170€ et convoquer dans la foulée, toutes ses stars maison. Ainsi en moins d'un an, le catalogue de la 3DS contiendra : The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D, StarFox 64 3D, Super Pokémon Rumble et surtout, Super Mario 3D Land 3D et Mario Kart 7, des jeux à même de se vendre durant tout le cycle de vie de la console et qui aujourd'hui encore restent des classiques. Dans le même temps, Nintendo étoffera son offre de jeux téléchargeables uniquement avec notamment Mario vs Donkey Kong, Pullblox, Mighty Switch Force, les 3D Classics, l'adaptation de jeux rétro en 3D et l'arrivée des jeux Game Boy dans la Console Virtuelle. A ce propos, pour s'excuser auprès des premiers acheteurs de la 3DS, l'ayant payé au prix fort, Nintendo leur offrira le statut d'Ambassadeur en leur offrant 20 jeux Console Virtuelle ( 10 jeux NES + 10 jeux GBA ) dont certains resteront exclusifs au programme. Accompagnée par une communication plus offensive et grand public, moins centrée sur l'effet 3D, la 3DS va ainsi réussir l'impossible et remonter la pente pour finir par remplacer la NDS dans les foyers.

Comme toutes les consoles portables de Nintendo, la Nintendo 3DS aura énormément de déclinaisons, pratiquement une par an après son lancement :

La Nintendo 3DS XL : proposant des écrans plus grands mais aussi un design plus fin et élégant (sortie en juillet 2012 )

La Nintendo 2DS : une console entrée de gamme, tout d'un bloc façon tranche de fromage (sans clapet) qui supprime l'effet 3D auto-stéréoscopique et s'adresse en premier lieu aux enfants (sortie en octobre 2013 )

La console va ensuite évoluer et améliorer quelques composants avec :

La New Nintendo 3DS et la New Nintendo 3DS XL (sortie début 2015 ) : deux nouveaux modèles, qui permettent à la console de faire peau neuve. Il s'agit en effet de consoles légèrement plus puissantes que le modèle original proposant aussi un écran 3D amélioré et un second (mini mini) stick (pratique pour les jeux 3D.) La New Nintendo 3DS aura droit à quelques exclusivités dont Xenoblade Chronicles 3D et Hyrule Warriors Legends ainsi qu'à la console virtuelle de la Super Nintendo. Il sera aussi possible de regarder des vidéos Youtube (en 3D) sur le navigateur de la console. La New 3DS, et plus particulièrement sa version XL, restera la version ultime de la console aussi bien dans le fond que dans la forme, permettant de vraiment bien profiter de ses jeux et de l'effet 3D.

La New 2DS XL : c'est l'ultime modèle de la 2DS sorti après la sortie de la Nintendo Switch (en juillet 2017 .) Finie la tranche de gouda, la console revient a un design plus classique "avec clapet" tout en bénéficiant des améliorations du modèle New 3DS (hormis, évidemment la 3D amélioré.) Pour celles et ceux que la 3D indispose, c'est le modèle à privilégier.

En plus de son catalogue divers et varié, la 3DS avait pas mal d'atouts pour elle, notamment la possibilité de prendre des photos et des vidéos en 3D (malgré une résolution, malheureusement bien trop basse pour pleinement en profiter), des petites applications plus ou moins sympas, notamment le StreetPass incitant les joueurs à emporter leur console partout pour croiser d'autres joueurs et essayer de récupérer des pièces de puzzle 3D ou participer à différents mini jeux, le Pokédex 3D, l'inénarrable Guerre des Têtes ainsi que la fonction RA qui sera utilisée dans quelques jeux. Pendant près de huit ans , la Nintendo 3DS va aligner les hits et accompagner les joueurs dans leurs aventures. A l'arrivée, la 3DS se sera écoulée à près de 75.94 millions d'exemplaire s dans le monde; à comparer avec les 154,02 millions d'exemplaires de la Nintendo DS.

Parmi les 300 jeux de son catalogue sortis en cartouche, on trouve quelques grands jeux. Idem parmi les 600 uniquement disponibles sur l'eShop et qui donc disparaîtront bientôt... En attendant, notre sélection à venir de jeux uniquement téléchargeables sur Nintendo 3DS, retrouvez ci-dessous les 10 jeux indispensables (et même un peu plus) à ne pas manquer si vous avez une 3DS.

C'est le premier hit attendu sur 3DS. C'est un très beau portage qui permet de retrouver le hit de la N64 en 3D accompagné de sa version Master Quest. A ce jour, c 'est d'ailleurs la plus belle version du jeu. L'autre Zelda de la N64, The Legend of Zelda : Majora's Mask 3D, a eu droit lui aussi à un très beau portage avec quelques "améliorations.

L'effet 3D a souvent été conspué par les joueurs alors que pourtant, non seulement il donne une meilleure résolution aux jeux (puisqu'il double les images) mais aussi apporte un réel plus au gameplay des jeux qui l'utilise bien. C'est le cas de Super Mario 3D Land qui doit se jouer impérativement avec la 3D activée. Super Mario 3D Land est une master class; le genre de jeu que l'on peut refaire encore et encore, en prenant toujours beaucoup de plaisir. Certains niveaux sont vertigineux avec un level et un game design jouant constamment avec les perspectives et les effets d'optiques. Si le jeu principal semble court, il cache un game + tout aussi long sachant que comme les derniers autres jeux Mario, pour les gamers, le jeu commence réellement une fois terminé la première fois.

C'est un autre classique de la 3DS à qui la 3D réussie. Mario Kart 7 est un opus très apprécié des fans grâce à ses 32 beaux circuits nous entraînant sur terre, dans les airs et sous l'eau. Développé par Nintendo et Retro Studios, c'est une valeur sûre. Avec 18.95 millions d'exemplaires vendus dans le monde, c'est le jeu 3DS, le plus joué- encore aujourd'hui en local ou en ligne

La 3DS a eu droit a pas mal de jeux du Professeur Layton et de Phoenix Wright. Si on ne devait en garder qu'un, ce serait celui là. Du suspens, de l'humour et de super énigmes- le tout intégralement traduit en français.

Voici un jeu fantastique et féerique sorti tout droit de l'imaginaire foisonnant de Masahiro Sakurai. Long et bourré d'action; il utilise parfaitement la 3D auto-stéréoscopique mais aussi l'écran tactile (même si sa jouabilité demande un peu d'effort.) Notez que le jeu a été accompagné à sa sortie par une série de carte RA permettant de voir des animations de combats. Maintenant que Masahiro Sakurai en a finit avec Smash, on espère qu'il va nous proposer de nouvelles aventures de Kid Icarus- en même temps, on veut bien découvrir une nouvelle licence !

Resident Evil : Revelations est un jeu unique dans l'histoire de la 3DS. Il fait partie des premiers jeux annoncés sur 3DS (il est sorti en 2012 ) à l'époque ou Nintendo pensait que la console se positionnerait sur le créneau des gamers. C'est donc un "grand" jeu, d'une grande licence comme on en trouve généralement sur console de salon. Découpé en épisodes (comme une série télé) le titre redonne ses lettres de noblesse à la série Resident Evil en mélangeant le côté action des derniers opus au côté Survival Horror des premiers. Le jeu est une réussite totale. Il entraîne le joueur dans une série de péripéties horrifiques qui provoquent des émotions jusque-là jamais ressenties sur portables : la réalisation, l'histoire (avec des voix en français), la jouabilité (bénéficiant du pad circulaire Pro) les graphismes (et l'effet 3D) : tout concourt à en faire l'une des expériences les plus fortes de la 3DS. Depuis, le jeu a été porté sur d'autres plateformes mais si on devait choisir une version, ce serait celle-là. Notez qu'un autre Resident Evil est sorti sur 3DS : Resident Evil : The Mercenaries 3D. Orienté multijoueur uniquement, c'est un très bon défouloir- à petit prix et à condition d'aimer le concept.

Outre les portages des jeux N64, la 3DS a eu droit à son propre épisode inédit : The Legend of Zelda : A Link Between Worlds. A première vue l'épisode ne paye pas de mine avec sa vue de dessus renvoyant au premier opus... Mais c'est un jeu bien plus riche qu'il en a l'air. Jouant avec les perspectives 2D et 3D, c'est l'un des derniers jeux Nintendo a avoir intégré l'effet 3D sans lunettes dans son gameplay. Laissant une très grande liberté au joueur et proposant des donjons très réussis avec des énigmes retorses (à en donner le vertige) le jeu est un vrai Zelda que tout fan qui se respecte se doit de découvrir. Et même si, un jour, le jeu est porté un jour sur une autre plateforme, il perdra de sa force sans l'effet 3D. Donc, si ce n'est déjà fait, jouez-y sur 3DS. Notez que la Legend a eu droit à une petite friandise souvent mal considérée mais que l'on vous conseille sans réserve : The Legend of Zelda : Tri Force Heroes. Votre serviteur milite à sa réhabilitation. Il vous faut juste au moins deux amis avec chacun une console.

Développé plusieurs années après l'opus original par Next Level Games, Luigi's Mansion 2 est une petite pépite qui tout en préservant le charme et l'univers du jeu GameCube, améliore à peu près tout avec une aventure plus longue et beaucoup plus riche. C'est un indispensable pour les fans et les autres. Notez que l'épisode GameCube a eu droit à un portage en fin de vie de la 3DS. Ainsi les deux premiers opus de Luigi's Mansion sur disponibles sur 3DS en complément du troisième dispo sur Switch.

Si Animal Crossing : New Horizons cartonne sur Nintendo Switch, il a malgré tout un peu changé la formule de la série, ce qui fait que les fans de toujours gardent une grande place dans leur cœur à l'épisode 3DS. Notez que le jeu a eu droit en fin de vie à une grosse mise à jour "Welcome amiibo". Notez aussi que la 3DS dispose aussi d'un spin-off nommé Happy Home Designer (adapté depuis façon add-on sur Switch)

Le jeu de plateforme Kirby de la 3DS sont des jeux qui profitent aussi de l'effet 3D sans lunettes en jouant avec l'arrière et l'avant plan. Les deux jeux sont très réussis et font partie des classiques de la console. Si vous ne les avez pas fait, vous pouvez rattraper votre retard en attendant Kirby et le Monde Oublié.

D'autres jeux 3DS sortis sur cartouches sont assurément à (re)découvrir. Retrouvez ci-dessous quelques-uns de ces titres :

​Avant que Nintendo ne se décide à faire une console qui soit à la fois portable et salon, la 3DS a eu droit à une tripotée de portages / versions de jeux Wii U dont Super Smash Bros. for 3DS, Hyrule Warriors Legends, Fire Emblem Legends, Captain Toad : Treaure Tracker, Super Mario Maker for 3DS, Sonic Lost World ou encore Yoshi's Wooly World

D'autres jeux ont fait leur petit effet à l'époque de leur sortie : Yo-Kai Watch (1, 2 & 3), New Super Mario Bros. 2, , Miitopia, Fantasy Life, Guide Nintendo 3DS du Louvre,et les Sonic BOOM, Rayman Origins, Donkey Coutry Returns 3D, v, Dead or Alive, Castlevania : Lords of Shadow - Mirror of Fate, Tomodachi Life, Pilotwings Resort, Mario Tennis Open, MarioSports SuperStars, Mario Golf : World Tour, Ultimate NES Remix, Hey ! Pikmin, La Grande Aventure de Kirby, etc.

Notez que la 3DS a aussi accueilli différents jeux des séries Pokémon (X, Lune, Ultra-Soleil, Rubis oméga...) Paper Mario, Inazuma Eleven, Dragon Quest, Fire Emblem, Shin Megami Tensei, Mario & Luigi, La Maison du Style, Professeur Layton, Phoenix Wright, Art Academy, Etryan Odyssey, Mario Party ou encore Cooking Mama...

Difficile de citer tous les jeux sortis sur 3DS. Quoiqu'il en soit, la 3DS reste une formidable console Nintendo. Si vous ne l'avez pas (ou plus) en votre possession, et que vous êtes fan de Nintendo, n'hésitez pas à vous la procurer et à récupérer un maximum de jeux (notamment en occasion ou sur l'eShop- tant que c'est possible.) C'est un petit morceau de l'histoire de Nintendo que vous pourrez (vraiment) emporter partout.