1000 jeux uniquement téléchargeables vont bientôt disparaître de l'eShop de la Nintendo 3DS et de la Wii U

Nintendo vient d'annoncer la fermeture de l'eShop de la Nintendo 3DS et de la Wii U d'ici un an . Dès le mois prochain , cependant, il ne sera plus possible d'utiliser sa carte bancaire pour alimenter son compte. On pourra encore utiliser des cartes prépayées et, surtout, son compte Nintendo s'il est lié à celui des anciennes consoles. On vous a déjà tout expliqué dans notre news spéciale que vous pouvez toujours lire ici. Si évidemment, cela fait partie du cycle de vie d'une console et qu'honnêtement, la plupart des joueurs sont passé sur Nintendo Switch, il ne faudrait pas oublier que les deux consoles gardent encore des exclusivités notamment dans les jeux uniquement téléchargeables. L'année dernière on avait fait le tour de ce qui rendait la Wii U toujours attractive malgré la Nintendo Switch à commencer par sa rétrocompatibilité avec la Wii et ses grands jeux Nintendo comme The Legend of Zelda : Breath of The Wild dont des exclusivités (même si petit à petit, il y en a de moins en moins) comme Nintendo Land, Paper Mario : Color Splash, Kirby et le pinceau arc-en-ciel, Xenoblade Chronicles X, Mario Party 10, Wii Party U, StarFox Zero, Animal Crossing : amiibo Festival, Yoshi's Woolly World, Game & Wario, Wii Fit U, Mario Tennis : Ultra Smash, Art Academy : Atelier, les Mario et Sonic ou encore les deux remakes de Zelda en HD qui se font toujours attendre sur Switch : The Legend of Zelda: Wind Waker H et The Legend of Zelda : Twilight Princess HD. La Wii U a aussi des grands jeux qui même s'ils existent ailleurs bénéficient de versions spécialement conçues pour utiliser deux écrans comme Zombi U, LEGO City Undercover, Darksiders II, Batman Arkham City : Armored Edition, Assassin's Creed III, Mass Effect 3, Deus Ex : Human Revolution Director's Cut ou encore Rayman Legends.La console a aussi pas mal de jeux eShop comme Mighty Switch Force, The Girl and the robot, Dr Luigi, Pokémon Rumble U, Trine, Shovel Knight, Mario vs Donkey Kong : Tipping Stars, Pullblox World, Duck Tales : Remastered, NES Remix et NES Remix 2 ou encore le titre gratuit Mini Mario & friends et amiibo Touch & Play. Et puis surtout la Wii possède une Console Virtuelle permettant d'acheter et de jouer à 89 jeux NES, 49 titres Super Nintendo, 21 titres Nintendo 64, 70 titres GBA, 31 jeux Nintendo DS,28 titres Wii et à près de 33 titres PC-Engine... Pour plus de détails dans notre news : Pourquoi acheter une Wii U en 2021. Du côté de la 3DS aussi, il y a des exclus fameuses comme Super Mario 3D Land, Kid Icarus : Uprising, Resident Evil : Revelations, The Legend of Zelda : A Link Between Worlds, Professeur Layton Vs Phoenix Wright Ace Attorney ​ou encore Luigi's Mansion 2. et la console a énormément de features L'eShop de la 3DS a pas mal de jeux Virtual Console aussi incluant des titres Game Boy et Game Boy Color comme les Super Mario Land, Donkey Kong Country ou encore les Wario Land. Et c'est d'ailleurs à ce jour, la meilleure façon de les découvrir car allez rallumer votre vieille Game Boy pour voir ! Il y a aussi des jeux Game Gear, Super Nintendo, etc... Sur 3DS, il y a une super collection de jeux rétro en 3D, les 3D Classics permettant de redécouvrir Sonic, Kirby, Space Harrier, Ecco, Out Run, etc. L'eShop de la 3DS regorge aussi de petites pépites qui sont géniales en 3D comme PullBlox et ses suites, les Box Boy, Mighty Switch Force 1 et 2, The Denpa Men, Mario vs Donkey Kong et beaucoup d'autres mais on vous prépare une petite news spéciale dont on a le secret.

Avec tout ça, le site VGC a fait le calcul et estimé qu'il y avait 2000 jeux disponibles sur l'eShop de la Wii U et de la 3DS en Occident dont 1000 uniquement téléchargeables . Il reste donc peu de temps avant que certains titres ne disparaissent peut-être pour toujours ou en tout cas pour longtemps. Retrouvez ci-dessous les estimations du site et n'hésitez pas à commenter.

- Environ 450 jeux Wii U uniquement numériques

- Environ 600 jeux 3DS uniquement numériques

- Environ 100 jeux Wii U également disponibles physiquement

- Environ 300 jeux 3DS également disponibles physiquement

- Près de 530 jeux Virtual Console dont environ 350 sont non disponible actuellement sur Nintendo Switch Online

