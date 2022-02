A combien de jeux avez-vous joué et pendant combien d'heures ? Retrouvez vos stats Nintendo 3DS et Wii U

Voilà, c'est fini. Nintendo vient d'annoncer la fin programmée des achats sur l'eShop de la Wii U et de la Nintendo 3DS- voir détails ICI. C'était attendu mais c'est tout de même une page qui se tourne dans le Nintendoverse. Si vous voulez faire un petit tour en arrière et consultez quelques statistiques personnelles vous concernant sur ses deux consoles, Nintendo a lancé un site spéciale. Vous pourrez y découvrir le nombre d'heures passées à jouer sur cette console, les jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps mais aussi revoir tous les jeux auxquels vous avez joué. Une initiative en forme d'adieu qui rappelle celle initiée en 2021 pour votre année sur Nintendo Switch.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site "Mes Souvenirs Nintendo 3ds et Wii U et n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires.

VOIR AUSSI :

Voir aussi :

Source : Nintendo