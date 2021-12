A combien de jeux vidéo avez-vous joué sur Nintendo Switch en 2021 ? Retrouvez toutes vos stats sur le site de Nintendo

Pour la fin d'année, Nintendo vous invite à découvrir vos statistiques de jeux sur la Nintendo Switch. A combien de jeux avez-vous joué cette année ? 10, 20... Plus ? Et comparé à l'année dernière ? Avez-vous fait mieux ou moins bien ? Sur la même page, vous découvrirez aussi le nombre de jeux auquel vous avez commencé à jouer en 2021, histoire de voir si d'une année sur l'autre vous avez joué aux mêmes jeux. Et ce n'est pas tout, grâce à ces stats, vous pourrez découvrir le nom des jeux auxquels vous avez le plus joué en 2021 ainsi que le nombre de points Or et points Argent récoltés; Vous saurez aussi si vous jouez plus en mode téléviseur ou en mode portable et découvrirez le nombre d'heures que vous avez consacré aux jeux par mois... A l'arrivée, Nintendo vous proposera même quelques titres qui pourraient vous plaire... Bref, une petite friandise très sympathique dont les chiffres pourraient bien vous surprendre et à laquelle vous pouvez accéder via le site officiel, en suivant ce lien et en vous connectant avec votre compte (à condition, bien sûr de l'avoir lié à votre console.)

Pour info, retrouvez quelques stats de votre serviteur et de notre cher ggvanrom, ci-dessous. N'hésitez pas à partager les vôtres.

Source : Nintendo