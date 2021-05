Pourquoi acheter une Nintendo Wii U en 2021 ?

Qu'il semble loin aujourd'hui, le temps de la Wii U lorsque les joueurs passaient leur temps à réclamer des jeux (sans voir parfois ceux qui leur étaient proposés) et parlaient sans cesse de la NX, la console suivante (qui allait devenir la Nintendo Switch.) Souvent qualifiée d'échec voire de catastrophe, la Wii U est pourtant une console singulière et très intéressante qui malgré ses mésaventures et, il faut bien le reconnaître, ses tares, mérite la considération des joueurs... Et tout d'un coup, une question se pose : est-il raisonnable et pertinent d'acheter une Wii U en 2021 ?

Retour vers la Wii U

C'est une réalité, la Nintendo Switch cartonne un peu partout dans le monde grâce à un catalogue riche en jeux divers et variés à même de plaire à un très large public mais aussi et surtout grâce à un concept malin qui a aboli les frontières entre le jeu vidéo de salon et le jeu portable; un concept qui a l'avantage de pouvoir s'adapter à des situations et à des profils de joueurs très différents mais qui a permis aussi à Nintendo de réorganiser ses divisions R & D en fusionnant les équipes de développement console de salon et portable ce qui jusqu'alors éparpillait les ressources.de la société.

Aujourd'hui, Nintendo est dans une dynamique forte qui lui permet d'envisager l'avenir en investissant en masse dans de nouveaux marchés : parcs d'attractions, films, jeux mobiles... Avec toujours l'idée de valoriser la marque et de populariser ses héros afin de les faire connaitre à un maximum de personne pour ensuite, les attirer sur consoles.

Avec tout ça, on en oublierait presque qu 'il y a quatre ans , Nintendo était dans une dynamique bien moins positive principalement à cause de la Wii U, sa console de salon précédente; une console qui dés le départ a accumulé les problèmes et qui par la suite n'a jamais réussi à s'imposer réellement au delà d'un petit cercle de joueurs incluant la fan-base de Nintendo. Les chiffres de ventes parlent d'eux-mêmes. Au 31 mars dernier, les ventes mondiales de Wii U s'élevaient à 13,56 millions d'exemplaires contre 101,63 millions d'exemplaires pour sa "grande" sœur la Wii sachant que la Nintendo Switch en est déjà à 84,59 millions d'exemplaires .

Rétrospectivement, on peut penser, que Nintendo s'est rendu compte assez rapidement que, contrairement à la 3DS qui avait réussi à remonter la pente après un mauvais départ , la Wii U ne pourrait jamais inverser la tendance à cause, principalement, de ses soucis de conception. Ce n'est pas pour rien si, feu Satoru Iwata, alors président de Nintendo s'est autorisé à annoncer le développement d'une nouvelle console, alors nommée NX (qui deviendra la Nintendo Switch) seulement deux ans et demi après le lancement de la Wii U ! D'ailleurs, il suffit de comparer l'E3 2014 (voir ici) et l'E3 2015 (voir là) pour voir le point de bascule et comprendre qu'à partir de ce moment-là, Nintendo était déjà dans l'après Wii U à préparer la sortie de la NX/Switch.

Pour autant, la Wii U est-elle une console "ratée" à oublier ? Assurément, non . Par bien des côtés, d'ailleurs, la Nintendo Switch apparaît comme une Wii U aboutie (et à l'inverse la Wii U semble être le brouillon de la Switch.) D'ailleurs, si Nintendo a au départ présenté la Wii U comme une console avec deux écrans permettant d'avoir des expériences asymétriques uniques et impossibles à reproduire ailleurs, la société s'est rapidement rendu compte que le mode "Off-Tv", à savoir jouer sans allumer la télévision, simplement en utilisant le GamePad, était une option bien plus intéressante et plébiscitée par les joueurs. C'est ainsi que la majorité des jeux Wii U ont finalement inclut ce mode, rendant quelque part, caduque la pertinence du gameplay asymétrique pourtant tant vanté par Nintendo.

Alors que reste-t-il aujourd'hui de la Wii U, neuf ans après sa sortie ? Et est-il pertinent d'acheter la console aujourd'hui alors que la Nintendo Switch cartonne et que la plupart des hits de la Wii U ont eu droit à un portage ou à une version Deluxe sur Nintendo Switch ? Contre tout attente, à notre humble avis, la réponse à cette question est... Oui ! N'en déplaise à ses détracteurs, à ce jour, la Wii U a encore des arguments et même des avantages à faire valoir. Et pour vous aider à y voir plus clair, nous allons les lister ensemble ci-dessous. L'occasion aussi de faire un petit voyage dans le passé, dans une époque pas si éloignée de la nôtre avec une petite vidéo ci-dessous qui vous montrera notamment ce que l'on trouve en ce moment même sur l'eShop de la Wii U.

Pourquoi acheter une Nintendo Wii U en 2021 ?

D'abord parce que ce n'est pas une console mais deux. En effet, la Wii U est rétro-compatible avec la Wii, son catalogue et tous ses accessoires. Autant dire que cela ouvre de grandes perspectives puisque la Wii compte pas mal de pépites : Mario Galaxy 1 & 2, Epic Mickey, Madworld, Zack et Wiki : Le Trésor de Barbaros, Metroid Prime Trilogy, Pandora's Tower, The Last Story, Dead Space Extraction, Wario Land: The Shake Dimension, Kirby : Au Fil de l'Aventure, Super Paper Mario, etc (voir liste de jeux Wii intéressants ICI.) Après il faut acheter au moins une Wiimote et un Nunchuck sachant qu'ils pourront être utilisés sur pas mal de jeux Wii U.

De plus, c'est une console "tout en un" c'est à dire une console qui possède son propre écran puisque même si le gameplay asymétrique a été mis en avant par Nintendo, en pratique, il est possible de jouer sur un seul écran et donc de se passer d'écran télé, sur la majorité des jeux Wii U et même sur tous les jeux Wii (sans sensor bar) Ainsi, même une personne qui ne possède pas la télé peut s'amuser avec une Wii U comme avec une Switch (à la différence qu'en passant sur la télé, la Wii U bénéficie de deux écrans.) Alors bien sûr, on ne peut pas trop s'éloigner de la base mais en même temps, il y a beaucoup de joueurs qui n'emporte pas leur Switch partout !

Si passer de la Nintendo Switch à la Wii U peut sembler un peu étrange, en pratique, il n'y a pas vraiment un gros décalage. Certes, le GamePad est plus encombrant et plus lourd mais finalement, on reprend vite ses marques. De plus, la différence de qualité d'écran entre la Switch et la Wii U n'est pas aussi flagrante que l'on pourrait le craindre et, par exemple, jouer à Twilight Princess HD uniquement sur l'écran du GamePad reste très agréable. D'autant plus que le titre possède des fonctions tactiles sympas (cartes interactives, inventaire...) comme de nombreux jeux sur Wii U. Alors certes, l'écran tactile n'est pas capacitif. Il s'agit d'un écran résistif et non capacitif multi-points mais vu l'utilisation que l'on en fait c'est très suffisant. De plus, il est possible de dessiner au stylet très facilement sur le GamePad, ce qui est difficilement possible sur Switch. Notons aussi que le GamePad permet un mode très apprécié celui des deux joueurs / deux écrans mis en valeur notamment dans Hyrule Warriors ou le dojo de Splatoon

Le catalogue de "gros" jeux Nintendo de la Wii U. Mine de rien pas mal de "gros jeux Nintendo" sont sortis sur Wii U. Certes beaucoup ont été portés sur Switch avec pour certains, même, des améliorations. Seulement la plupart des portages sont des portages tout bêtes ou des versions Deluxe (incluant les DLC.) et il n'en reste pas moins que les versions d'origine restent excellentes et sont même parfois meilleures (avec des features au GamePad, par exemple.) Sachant que les jeux Nintendo mettent souvent du temps avant de voir leur prix descendre (même sur Wii U) il peut être intéressant de prendre les versions Wii U de jeux comme Bayonetta 1 & 2 ou The Wonderful 101, Hyrule Warriors, Pikmin 3, Pokken Tournament, Donkey Kong Country Tropical Freeze, New Super Mario Bros. U...

La Wii U a aussi dans son catalogue trois Zelda de poids dont deux, pour le moment, pas encore portés sur Switch (mais ça devrait changer dès cette année - source : mon petit doigt) The Legend of Zelda: Wind Waker H et The Legend of Zelda : Twilight Princess HD. L'autre épisode est The Legend of Zelda : Breath of The Wild ! C'est le dernier gros jeu de la Wii U qui aurait du être le jeu de la consécration de la console... Pour autant, il est tout aussi bon sur Wii U que sur Switch. Rien que ce jeu mérite certainement l'achat de la Wii U ! Encore faut-il le trouver et l'acheter à un prix décent (c'est encore possible aujourd'hui. Mais la Wii U permet de jouer à d'autres jeux Zelda plus surprenants : les épisodes DS, Game Boy et GBA ! (voir ci-dessous.)

La Wii U a eu droit a quelques jolis portages tiers dont certains utilisent avec intelligence les deux écrans. On pense évidemment à ZombiU mais il y a aussi les indispensables (parce qu'ils utilisent vraiment bien le GamePad) Darksiders II, Batman Arkham City : Armored Edition, Assassin's Creed III, Mass Effect 3, Deus Ex : Human Revolution Director's Cut, Rayman Legends, Need For Speed Most Wanted U, Trine 2... On peut aussi mentionner Splinter Cell Blacklist, Watch Dogs, Assassin's Creed IV, Resident Evil Revelations, Scribblenauts Unlimited, Tekken Tag Tournament 2, Sonic Boom, Sonic Lost World, Minecraft, The Lapins Crétins Land, Just Dance 2019...

La Wii U a aussi un nombre conséquent de jeux LEGO à commencer par l'indispensable LEGO City Undercover. Mais il y a aussi LEGO Star Wars : le Réveil de la Force, LEGO Batman 3, Lego : Le Hobbit, LEGO : Jurassic World, LEGO Marvel's Avengers, etc... Des jeux souvent très bons avec des versions pensées pour la Wii U dans lesquelles on retrouve souvent le mode deux joueurs / deux écrans

La Wii U a aussi quelques petites perles de l'eShop. Alors, certes, il y a moins de choix que sur Switch mais il y a tout de même pas mal de bons petits jeux et même quelques exclues. Parmi les jeux à retenir : Shantae and the Pirate Curse et Shantae Half-Genie Hero, Axiom Verge, Mighty Switch Force, The Girl and the robot, Dr Luigi, Pokémon Rumble U, Trine, Shovel Knight, Mario vs Donkey Kong : Tipping Stars, Ittle Dew, Runbow, Pullblox World, Duck Tales : Remastered... il y a aussi NES Remix et NES Remix 2 et les titres gratuits spécial amiibo : Mini Mario & friends et amiibo Touch & Play.

Jeu en ligne gratuit. Notons qu'il n'y a pas d'abonnement pour jouer en ligne... En même temps, il y a peu de jeux qui ont réellement des fonctions en ligne : Mario Kart 8, Super Smash Bros. for Wii U, Mario Tennis : Ultra Smash, Monster Hunter " Ultimate, Wii Sports Club, Xenoblade Chronicles X, Minecraft Wii U... Mais le plus dur, faut quand même en être conscient, sera sûrement de trouver des joueurs !

Des tas de classiques d'anciennes consoles Nintendo ! Si on décrit souvent la Nintendo Switch comme une console "museum", la Wii U garde actuellement un avantage sur sa petite sœur puisqu'elle propose un nombre assez conséquent de jeux Virtual Console. Ainsi, la Wii U permet de télécharger et de jouer à 89 jeux NES et à 49 titres Super Nintendo mais aussi à 21 titres Nintendo 64, 70 titres GBA, 31 jeux Nintendo DS et 28 titres Wii. La Wii U permet en outre de télécharger près de 33 titres PC-Engine. Autant dire que dans le lot, il y a pas mal de classiques. Pour avoir le détail des titres disponibles, voir notre vidéo ci-dessus.

La Nintendo Switch permet de surfer sur le net. Alors à dire vrai cet argument n'est plus vraiment valable car si la console a(vait) un super navigateur, il n'est plus mis à jour depuis longtemps rendant la navigation un peu pénible. En même temps, pour le moment la Switch n'a pas de navigateur- donc bon... Notez que jusqu'en juin, Netflix fonctionne encore sur Wii U. Il y a sinon Crunchyroll qui est encore fonctionnel. Malheureusement la Wii U n'a pas vraiment brillé pour ses applications (la Switch non plus d'ailleurs...)

Son prix actuel est bas. La Nintendo Wii U est encore trouvable a un prix abordable mais jusqu'à quand ? Actuellement, par exemple, la console avec Mario Kart 8 peut être trouvée sur Amazon à 140€- voir notre lien partenaire) mais tôt ou tard, cela va devenir plus difficile de la trouver. Idem pour l'eShop. Pour l'instant, il fonctionne mais il n'est pas dit que ce sera toujours le cas. Certains jeux ont déjà été enlevés et d'autres suivront forcément...

Alors c'est vrai, la Wii U est encombrante et bruyante comparé à la Nintendo Switch et il est évident qu'elle a beaucoup moins de jeux... De plus si vous l'achetez, il y a des accessoires à prévoir (manette, Wiimote, HDD...) Pour autant, si vous n'y avez jamais succombé, c'est peut-être bien le moment ou jamais !

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

