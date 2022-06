Des icônes utilisateurs Zelda: Breath of the Wild disponibles contre des points platine sur l'application Nintendo Switch Online

Après avoir mis Splatoon 2, Kirby et le Monde Oublié ou encore Animal Crossing : New Horizons à l'honneur, l'application Nintendo Switch Online nous fait le cadeau de nous proposer des icônes The Legend of Zelda : Breath of the Wild tout au long de ce mois de juin . Comme d'habitude, chaque mardi, de nouvelles icônes seront disponibles par vague et sous la forme d'éléments disponibles à l'achat contre des points platines (chaque élément coûtant en moyenne entre 5 et 10 points platines). Cette première vague sera disponible jusqqu'au 14 juin prochain .

Ces éléments, divisés en trois catégories (personnages, fonds et cadres) vous permettront d'encore plus personnaliser vos icônes utilisateurs et ainsi d'afficher votre attachement à ce Zelda. Il ne nous reste plus qu'à espérer une nouvelle bande-annonce pour sa suite dans les jours à venir.