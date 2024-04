Deux nouveaux jeux débarquent sur l'application N64 de la Nintendo Switch

Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (voir les infos ICI) peuvent retrouver dès maintenant sur leur application N64 deux nouveaux jeux : Extreme-G et Iggy's Reckin' Balls, deux jeux édités par Acclaim sortis initialement en 97/98

Pour mémoire, Extreme-G est un jeu de course futuriste tandis qu'Iggy's Reckin' Balls est un jeu mariant la plateforme, les puzzles et la course. Pour en profiter, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel , il suffit de lancer votre application N64 pour la mettre à jour.

Retrouvez ci-dessous le trailer d'annonce de l'arrivée d'Extreme-G et Iggy's Reckin' Balls sur l'application Nintendo 64 de la Nintendo Switch.

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

