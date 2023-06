La manette N64 pour Nintendo Switch de retour sur le My Nintendo Store

Attention ! Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (voir les infos là), c'est une info qui peut vous intéresser pour pouvoir jouer correctement aux jeux N64 de l'application dédiée. En effet, la manette sans fil N64 pour Nintendo Switch est de retour sur le My Nintendo Store. Sachant que c'est une exclusivité de la boutique de Nintendo, et qu'elle est très souvent en rupture de stock, il vaut mieux ne pas tarder pour la commander car il est possible qu'elle ne reste pas longtemps au catalogue... Pour le moment la manette est disponible à la vente au prix de 49,99€ . Plus d'infos sur le site de Nintendo ICI.

Jouez aux titres Nintendo 64 comme à la grande époque avec cette manette Nintendo 64 sans fil aux mêmes dimensions que l'originale et disponible à l'achat pour les abonnés Nintendo Switch Online. Jusqu'à quatre manettes Nintendo 64 peuvent être connectées à une même console Nintendo Switch pour le multijoueur local, et une manette Nintendo 64 peut être utilisée par console pour le jeu en ligne. En dehors du logiciel Nintendo 64 - Nintendo Switch Online, cette manette peut aussi être utilisée comme une manette Nintendo Switch Pro, mais certains titres pourraient ne pas être compatibles en raison de l'agencement des boutons. Chaque article inclut une manette Nintendo 64 pour Nintendo Switch et un câble de charge USB. Remarque : les manettes Nintendo 64 pour Nintendo Switch sont uniquement disponibles à l'achat pour les abonnés Nintendo Switch Online. Les commandes sont limitées à quatre manettes par compte Nintendo. Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel est requis pour jouer aux titres du catalogue Nintendo 64 sur Nintendo Switch. Console Nintendo Switch vendue séparément. Une mise à jour de la console peut être nécessaire pour utiliser la manette.

Notez que la manette Mega Drive pour Nintendo Switch est toujours disponible sur le store ainsi que le T-shirt Pikmin