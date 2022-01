La Nintendo Switch s'est vendue à près de 5 millions en 2021 au Japon - Un chiffre 5 fois supérieur aux ventes combinées de PS5, PS4, Xbox et 3DS

Si vous doutiez du succès de la Nintendo Switch, Famitsu et GamesIndustry.biz ont publié il y a peu, les chiffres de vente de la console au japon l'année dernière en 2021. La console de Nintendo s'est écoulée entre le 28 décembre 2020 et le 19 décembre 2021 à près de 5,3 millions d'exemplaires . Des ventes qui incluent évidemment les trois modèles de console : la Nintendo Switch standard, la Nintendo Switch Lite et et la Nintendo Switch - Modèle OLED. Un chiffre assez impressionnant puisqu'il est quasiment 5 fois supérieur aux ventes combinées de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et 3DS plafonnant sur la même période, toujours au Japon, à près de 1,1 million d'exemplaires (dont 942 798 unités captées par la PS5.)

Pour GamesIndustry.biz, ces performances sont dues en grande partie aux sorties de hits comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Monster Hunter Rise ou encore Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Alors que la Nintendo Switch entame sa cinquième année, que son catalogue semble prometteur avec en point d'orgue la sortie de la suite de Breath of The Wild, il faudra voir si Nintendo va réussir à rester dans cette dynamique positive en 2022.

Source : Gamesindustry