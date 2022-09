A partir du mois prochain, il ne sera plus possible de se connecter à Nintendo avec des comptes Facebook et Twitter - Fin du partage d'images sur Wii U et Nintendo 3DS

Depuis quelques temps déjà , le compte à rebours a été amorcé sur les eShop de la Nintendo 3DS et Wii U. Depuis août dernier , on ne peut plus approvisionner les comptes liés aux deux consoles par carte bancaire. On peut encore cependant continuer à acheter des jeux jusqu'en mars 2023 à condition d'avoir un compte Nintendo lié . Cependant, petit à petit tous les services Wii U et 3DS ferment les uns après les autres et Nintendo a déjà commencé à préparer les esprits à une fermeture définitive en prenant soin de préciser qu'après mars 2023 "il sera encore possible de retélécharger des jeux et du contenu téléchargeable, recevoir des mises à jour de logiciels et d'utiliser des fonctionnalités de jeu en ligne sur les consoles Wii U et Nintendo 3DS, " pour quelque temps "...

​En attendant, on apprend aujourd'hui que le service partage d'image de la Nintendo 3DS et de la Wii U, permettant de poster directement des captures d'écran de certains jeu sur Facebook et Twitter va être interrompu le 25 octobre prochain. Une information qui ne devrait désoler que celles et ceux qui continuent de chroniquer sur les réseaux leurs passionnantes aventures dans Animal Crossing : Happy Home Designer, Tomodachi Life ou encore Animal Crossing : New Leaf - Welcome amiibo, vous devrez trouver

Par ailleurs, dans le même temps, notez qu'il ne sera plus possible de se connecter à son compte et au site Nintendo via ses comptes Facebook et Twitter. Désormais, vous ne pourrez plus utiliser que votre compte Nintendo ou vos comptes Google et Apple. La raison de la suppression de cette option n'a cependant pas été révélée. Pour plus d'infos, retrouvez tous els détails et la FAQ ci-dessous.

Notification d'interruption des services Partage d'images Nintendo 3DS et Partage d'images Wii U À compter du 25 octobre 2022, il ne sera plus possible d'utiliser les services Partage d'image Nintendo 3DS et Partage d'image Wii U pour publier des images sur Facebook et Twitter. Il ne sera plus possible de partager des images à partir des consoles Nintendo 3DS ou des consoles Wii U.

Les images et les commentaires déjà publiés sur Facebook et Twitter resteront disponibles même après l'interruption du service.

Il est possible que l'interruption du service soit ajournée pour des raisons techniques.

Retrouvez ci-dessous tous les détails sur l'arrêt des options Facebook et Twitter

Notification de suppression de l'option permettant de se connecter à son compte Nintendo avec un compte Facebook ou Twitter associé À compter du 25 octobre 2022 , il ne sera plus possible d'associer un compte Facebook ou Twitter à son compte Nintendo.

, il ne sera plus possible d'associer un compte Facebook ou Twitter à son compte Nintendo. Il ne sera plus possible d'utiliser un compte Facebook ou Twitter pour créer un nouveau compte Nintendo.

Vous pourrez toujours vous connecter ou créer un nouveau compte Nintendo avec votre compte Google ou Apple.

ou D'autre part, il ne sera plus possible de gagner des points My Nintendo en associant un compte Facebook ou Twitter à son compte Nintendo.

Il se peut que la suppression soit retardée en raison de problèmes techniques.

Nous prions les utilisateurs habitués à se connecter à leur compte Nintendo avec un compte Facebook ou Twitter de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Comment se connecter après la suppression de cette option Une fois cette option supprimée, il ne sera plus possible d'utiliser un compte Facebook ou Twitter pour se connecter à un compte Nintendo. Si vous utilisez un appareil sur lequel vous êtes déjà connecté à votre compte Nintendo, il se peut que vous puissiez continuer à utiliser votre compte sans avoir à vous reconnecter. Toutefois, en cas d'affichage de l'écran de connexion, vous pouvez : Vous connecter avec l'adresse e-mail (ou l'identifiant de connexion) et le mot de passe de votre compte Nintendo. Veillez à utiliser le mot de passe de votre compte Nintendo et non celui de votre compte Facebook ou Twitter. Vous connecter avec votre compte Google ou Apple. N'hésitez pas à consulter nos instructions détaillées pour vous connecter à votre compte Nintendo. FAQ Comment faire si je n'ai pas paramétré de mot de passe pour mon compte Nintendo ou si je l'ai oublié ? Sélectionnez l'option « Mot de passe oublié ? » à la page de connexion du compte Nintendo et suivez les instructions. Pour plus de détails, consultez nos instructions pour réinitialiser le mot de passe de votre compte Nintendo. Pourquoi je ne reçois pas l'e-mail pour réinitialiser mon mot de passe ? Cela peut prendre un certain temps avant que l'e-mail arrive dans votre boîte de réception. Note : les e-mails en rapport avec votre compte Nintendo sont toujours envoyés depuis no-reply@accounts.nintendo.com. Si ce n'est pas encore fait, ajoutez cette adresse e-mail à votre carnet d'adresses et à la liste de vos contacts de confiance pour vous assurer de recevoir les e-mails qui vous sont destinés. Si vous ne recevez toujours pas d'e-mail même après avoir attendu un certain temps, veuillez contacter notre service d'assistance. Comment faire si je n'ai plus accès à l'adresse e-mail enregistrée sur mon compte ? Si vous n'avez plus accès à l'adresse e-mail enregistrée sur votre compte Nintendo, vous ne pourrez pas enregistrer vous-même une nouvelle adresse sur votre compte. Veuillez contacter notre service d'assistance.

Lire aussi :