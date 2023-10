Nintendo Switch : des nouveaux jeux au moins jusqu'en mars 2025

Cela fait des années déjà qu'on imagine l'arrivée du successeur de la Nintendo Switch actuelle. Seulement la Nintendo Switch continue de bien se vendre et dans ces conditions, Nintendo n'a aucune raison de passer à la suite tant que la console attire de nouveaux joueurs et que els possesseurs de la console continuent d'y jouer et d'acheter des jeux pour l'alimenter. Pour autant, après plus de six années de vie, il devient de plus en plus évident que la Nintendo Switch arrive en fin de cycle.

Dans une entrevue publiée par Nikkei, le président de Nintendo, Shuntaro Furukuwa a expliqué que Nintendo va continuer à maintenir une dynamique forte de sortie de jeux sur Nintendo Switch au moins jusqu'en mars 2025. Evidemment, on peut penser qu'entre temps la Nintendo SWITCH 2 (ou Nintendo Switch NG) aura été dévoilée et, même, sera sortie mais, à priori, Nintendo ne compte pas abandonner les joueurs de la switch actuelle de sitôt.