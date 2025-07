Nintendo SWITCH 2 : attention si vous achetez des jeux Nintendo Switch d'occasion

Avec la sortie de la Nintendo SWITCH 2, il semblerait que Nintendo ait décidé de s'attaquer sérieusement au problème du piratage, notamment en s'arrogeant le droit, non seulement de bloquer les accès en ligne mais aussi carrément les consoles des utilisateurs qui ne respecteraient pas les règles d'utilisation.

Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas car vous n'utilisez votre console que pour jouer à des jeux légalement achetés, vous risquez malgré tout quelques soucis avec les jeux d'occasion...

C'est en tout cas ce que prétend un membre du forum Reddit, qui explique qu'après avoir acheté des jeux Switch 1 d'occasion, et les avoir mis à jour sur sa Nintendo SWITCH 2, il s'est retrouvé banni des services en ligne.

A priori, au moins l'un des jeux avait été "dumpé" et probablement utilisé via une carte flash. C'est à dire que bien que les jeux d'occasion achetés soient des cartouches commerciales authentiques, le fait que leur contenu ait été dupliqué est considéré par Nintendo comme une infraction.

Chaque cartouche a une clé unique et si cette clé est repérée sur plusieurs consoles, cela suffit apparemment pour bannir les utilisateurs- aux Etats-Unis du moins (chaque territoire ayant ses propres règles d'utilisation)

L'utilisateur Reddit explique cependant qu'en se rendant sur la page de contact de Nintendo, et en démarrant un conversation "avec un humain" (option non disponible, à notre connaissance, en Europe) il a pu expliquer le problème et prouver sa bonne foi notamment en produisant les preuves d'achat des jeux d'occasion.

On ne sait pas si ce genre de mésaventure va se reproduire souvent, mais dans le doute, mieux vaut être prudent lors de l'achat de jeux d'occasion et garder les preuves d'achat sous le coude.

Source : Nintendolife