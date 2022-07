New Nintendo Switch : un nouveau modèle dévoilé en septembre ?

Ce qui est bien avec les rumeurs de nouvelle console, c'est que tôt ou tard, elles se confirment ! Si vous êtes un fan de Nintendo, vous connaissez la chanson. Déjà à l'époque de la Wii U, on parlait de la sortie de la NX alors que la console au GamePad n'avait même pas deux ans ! Bon, en même temps à l'époque, la console de Nintendo avait beaucoup de mal à se vendre et, Satoru Iwata, alors président de Nintendo, avait eu la bonne idée d'annoncer son successeur, très tôt (mais fallait pas s'inquiéter, la Wii U, la 3DS et la NX allaient cohabiter sans heurt...)

A la rédaction de NM, on a toujours pensé que la sortie de la Switch 2 étaient intrinsèquement liée à la sortie de la suite de Zelda Breath of The Wild. Il faut dire que c'est le titre idéal pour lancer une nouvelle console et ce n'est pas comme si Nintendo ne nous avait pas déjà fait le coup deux fois (avec Twilight Princess et, justement, Breath of The Wild sortis sur deux consoles à la fois.) En même temps, contrairement à la Wii U, la Nintendo Switch cartonne partout dans le monde et, cette fois-ci, Nintendo n'est sûrement pas pressé d'annoncer la suite. Malgré les années (et son architecture déjà dépassée à sa sortie) la console continue sa folle ascension dans les charts. Alors oui, la Nintendo Switch a toujours du mal à recevoir des jeux multiplateformes sortis sur PS4 mais ce n'est pas grave, surtout qu'au fur et à mesure, les développeurs réalisent de véritables petits exploits...

Il y a en outre la crise COVID qui est passée par là, sans parler de la pénurie des composants ni même de la situation en Ukraine... Pour autant, pour beaucoup, 2023 est une année butoir et pas simplement parce que désormais la suite de Zelda Breath of The Wild est prévue en 2023. Depuis le lancement de la Switch, en mars 2017 , tous les deux ans , Nintendo a lancé un nouveau modèle pour redynamiser les ventes de la console : la Lite en 2019 et la OLED en 2021. On peut donc penser qu'en 2023, un nouveau modèle de Switch verra le jour. Logique. Après, difficile d'anticiper tant Nintendo garde toujours la main sur son calendrier. Le prochain modèle fera-t-il évoluer l'architecture de la console ? Et ce nouveau modèle restera-t-il entièrement compatible avec l'ancien (à la façon d'une plateforme perpétuelle ?) Y aura-il un dock 4K comme évoqué dans d'anciennes rumeurs ? On le voit aussi avec la PS4 et la PS5, il est possible de faire cohabiter deux consoles de générations différentes en continuant à alimenter l'une et l'autre. C'est peut-être une option que Nintendo choisira tant le passage d'une génération à l'autre est toujours délicat surtout s'il faut repartir de zéro... Evidemment, on se dit que si cette Nintendo Switch 2 existe et qu'elle est bien prévue pour une sortie en 2023, Nintendo n'aura aucune raison de l'annoncer avant l'année prochaine...

Cependant, un utilisateur du forum ReseteRa a relevé qu'alors que des rumeurs courraient la semaine dernière sur une possible annonce d'un nouveau modèle de Switch, un mystérieux informateur chinois (à priori en lien avec les usines de fabrication des consoles) avait tenté de calmer les choses en révélant, avant son annonce officielle que ce nouveau modèle, n'était en fait qu'une édition SPLATOON 3 de la Switch OLED et que par contre un "vrai" nouveau modèle de Nintendo Switch était bien en préparation, et qu'il serait probablement dévoilé en septembre .

Alors, ce n'est pas la première fois que ce genre de rumeur est propagée mais le fait d'avoir annoncé la Switch SPLATOON 3 avant son officialisation fait, forcément, qu'on s'y arrête et qu'on la note dans un petit coin de nos têtes... Il est vrai que si la Nintendo Switch avait été une console "très puissante", ce genre de rumeurs ne seraient pas arrivé avant des années (comme c'est le cas pour les consoles de SONY par exemple.) Le fait que dès le départ, la Switch ne semblait pas assez armée pour affronter le marché mais aussi l'avenir, a fait que beaucoup ont voulu croire que Nintendo allait rectifier le tir. Pour autant, Nintendo a encore fait mentir toutes les prédictions en imposant sa Switch comme une incontournable du marché grâce à son concept hybride plébiscité dans le monde entier.