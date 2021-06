Le code erreur 2123-1502 suite à la mise à jour 12.0.3 continuer de perturber les possesseurs de Nintendo Switch

Plus d'une semaine après la mise à jour des consoles de la famille Nintendo Switch les faisant passer en version 12.0.3 (voir ici) les problèmes de connexion et notamment d'erreur 2123-1502 continuent de perturber le jeu de nombreux possesseurs de Nintendo Switch-, pour ne pas dire de tous ceux ayant fait la mise à jour... En fonction des jours et des situations, les joueurs n'arrivent pas à se connecter à l'eShop ou au Cloud de données de sauvegarde ou encore à télécharger un jeu ou un DLC et cela malgré les conseils et les astuces des uns et des autres (voir notre news.) Alors que le DLC Vague 1 - Pulsations Antiques est disponible dans d'Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau, certains joueurs se plaignent, par exemple, d'avoir des difficultés pour le télécharger. La plupart du temps, il faut persévérer mais cette instabilité est tout de même assez déroutante surtout que Nintendo ne donne aucune information depuis le 9 juin. Il est cependant évident qu'une mise à jour arrivera tôt ou tard... Encore faudra-t-il réussir à la télécharger !

En attendant, si vous rencontrer des problèmes, n'hésitez pas à contacter le service client de Nintendo et, bien sûr, à vous exprimer dans les commentaires.

