Nintendo va continuer à soutenir la Nintendo Switch en 2023 en augmentant sa production pour satisfaire la demande

2023 est une année explosive pour Nintendo entre la sortie au cinéma de Super Mario Bros. Le Film et l'ouverture de la zone Super Nintendo World au parc Universal d'Hollywood. C'est aussi une année culminante pour la Nintendo Switch après six années de succès non démenti et avec la sortie de jeux très attendus comme Pikmin 4 et The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Il y a encore peu, beaucoup pensait que 2023 verrait la sortie du successeur de la console hybride. Et même si, certains s'y accrochent encore (ne me regardez pas comme ça) depuis quelque temps, un consensus semble se dégager et désormais beaucoup tablent sur une nouvelle Switch en 2024. le site économique de référence Bloomberg vient d'ailleurs de publier un article qui explique que malgré les problèmes d'approvisionnement et la pénuries de semi-conducteurs et de composants, Nintendo prévoirait d'augmenter sa production de Nintendo Switch au cours du prochain exercice fiscal (débutant le 1er avril 2023 .) Cependant, officiellement, Nintendo reste très prudent et n'a pour le moment pas communiqué de chiffres précis. En novembre der nier, la société japonaise avait revu ses prévisions à la baisse, compte tenu des conjonctures, tablant sur 19 millions de consoles (contre 21 millions expédiées en 2022). Cependant, la demande reste forte et de nombreux analystes prédisent qu'elle le restera au moins pendant encore une année. Si les ventes stagnent, ce serait plus pour des problèmes d'approvisionnement que de demande. Pour autant, après six années de vie et un parc de consoles installées conséquent ( 114,33 millions de Nintendo Switch vendues dans le monde au 30 septembre 2022 ), le ralentissement des ventes est inévitable d'autant plus que plus le temps passe plus la perspective d'un nouveau modèle en approche s'impose dans l'esprit des joueurs dont beaucoup préféreront sûrement patienter avant de (re)passer à la caisse. Plusieurs analystes pensent néanmoins que Nintendo peut malgré tout tenir encore une année en escomptant de belles ventes grâce à la sortie de plusieurs jeux phares dont The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom mais aussi avec l'aide d'une édition spéciale. Et cela tombe bien car justement, des images d'une Nintendo Switch OLED édition Zelda TOTK ont, semble-t-il, fuité le mois dernier...

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes.

LIRE AUSSI : The Legend of ZELDA: Tears of The Kingdom peut-il réitérer, près de six ans plus tard, le carton de The Legend of ZELDA: Breath of The Wild ?

Retrouvez toutes nos news spéciale ZELDA TOTK ci-dessous :

Et aussi :

Source : Bloomberg