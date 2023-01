The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : le dernier "grand" jeu de la Nintendo Switch ?

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est le jeu que tous les possesseurs de Nintendo Switch (mais pas que) attendent en 2023. Si pendant longtemps, il semblait évident à beaucoup de fans que Nintendo allait profiter de sa sortie pour lancer la prochaine génération de Nintendo Switch, la société ayant déjà par deux fois utilisé la licence Zelda pour faire le lien entre deux générations de console, c'est moins le cas aujourd'hui. Il est vrai que Nintendo n'est pas si pressé et peut très bien attendre 2024 , et même proposer plus tard, une édition augmentée de Tears of The Kingdom spécialement conçue pour la nouvelle console. Si, évidemment, seul l'avenir nous dévoilera les plans de Nintendo, les rumeurs continuent à inonder le web. Après le changement de discours des journalistes de Digital Foundry au sujet de la sortie de la nouvelle Switch(voir ici) ce sont les journalistes britanniques Christopher Dring (de GamesIndustry) et Andy Robinson (de VGC) qui y sont allés de leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Les deux hommes affirment tenir de différentes sources que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom serait le dernier "gros" titre Nintendo de la Nintendo Switch. Il semblerait qu'en interne toute l'attention soit déjà portée sur le successeur de la Switch actuelle et qu'après Zelda, il n'y aura donc plus de "gros" projet sur la console. Rappelons tout de même que Pikmin 4 est prévu sur Nintendo Switch (mais sans date de sortie précise) et que Metroid Prime 4 est, à priori, toujours en développement sur la console... Néanmoins, que la nouvelle Switch sorte cette année ou l'année prochaine , on se doute bien que Nintendo travaille dessus depuis quelque temps déjà. De nombreuses rumeurs s'en d'ailleurs fait l'écho. Pour mémoire, il y a un an , une fuite provenant de NVIDIA et datant de 2019 a dévoilé (semble-t-il) l'API graphique NVN2 (voir là) pouvant laisser penser que la Nintendo Switch Pro des rumeurs était peut-être à ce moment là, une réalité (voir là). A moins qu'à ce moment-là, Nintendo travaillait déjà sur le prochain modèle. Par ailleurs, le site Gamingbolt rappelle que les dépenses de Nintendo en matières premières et fournitures ont été pratiquement doublée en 2022 par rapport à une année comme 2019 (année de sortie de la Nintendo Switch Lite et de la révision de la Switch de base) laissant penser, là encore, que Nintendo se préparait pour la sortie de la prochaine console ou alors, était tout simplement prévoyant- vu les différents problèmes de pénurie et d'approvisionnement. Quoiqu'il en soit, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera une date importante pour Nintendo et les joueurs, et même si après lui, Nintendo se concentre sur le successeur de la Nintendo Switch, on a du mal à croire que la console actuelle et ses millions de joueurs seront totalement abandonnés la PS4 qui reçoit quasiment tous les gros jeux qui font l'actu de la PS5.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes.

Wait what? You mean all next games are in development for the next hardware?

From what I’m hearing I wouldn’t be surprised if Nintendo starts talking about new hardware by 2024. I’m not convinced another huge first-party game other than Zelda is left on Switch (usual Nintendo prediction caveats apply…) https://t.co/96CSoLd0Dn