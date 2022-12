La Nintendo Switch Pro a bien été prévue mais annulée - Pas de nouveau modèle de Nintendo Switch en 2023

Et revoilà la fameuse Nintendo Switch Pro ! Souvenez-vous, il y a deux-trois ans, des rumeurs persistantes ont affirmé que Nintendo comptait sortir deux versions supplémentaires de la Nintendo Switch, une version mini et une version "Pro", c'est à dire une version plus puissante de la console actuelle. Finalement, Nintendo sortira bien une version Lite de la Nintendo Switch Lite mais à la place de la version Pro(phétisée) on se retrouvera avec la Nintendo Switch - Modèle OLED, un modèle se contentant d'améliorer avant tout l'écran portable de la console. Aujourd'hui, à l'heure des bilans de fin d'année, Digital Foundry (d'Eurogamer, qui avait été l'une des sources des rumeurs) a publié une vidéo expliquant que la Nintendo Switch Pro avait bien été dans les tuyaux pendant un temps. Des détaillants et certains développeurs en auraient d'ailleurs été informés par Nintendo- d'où les rumeurs. Cependant pour diverses raisons, Nintendo aurait préféré annuler cette version réhaussée de la console pour un modèle finalement très proche des deux autres- en terme d'architecture interne.

Pour Digital Foundry, il ne faut d'ailleurs pas s'attendre à une nouvelle console Nintendo en 2023 et cela, malgré la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom en mai prochain . Les journalistes de Digital Foundry affirment que Nintendo serait fébrile à l'idée de remplacer la Nintendo Switch et ne serait donc pas pressé... Il est vrai que le changement de génération est toujours un moment délicat. On se souvient du passage de relais raté entre la Wii et la la Wii U. En même temps, on espère que Nintendo ne fera pas les mêmes erreurs et que la prochaine console sera bien une Switch qui gardera la même base (sans obliger les fans à se rééquiper totalement ou à racheter une nouvelle fois les mêmes jeux...)

Voir aussi : The Legend of ZELDA: Tears of The Kingdom peut-il réitérer, près de six ans plus tard, le carton de The Legend of ZELDA: Breath of The Wild ?

Aujourd'hui, beaucoup de joueurs pensent que Nintendo attendra la fin 2023 ou le début 2024 pour lancer la prochaine génération de consoles Nintendo (notamment à cause des season pass des jeux actuels). Quant à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, il a été développé pour la Nintendo Switch et le jeu se suffit à lui-même. De plus, rien n'empêche Nintendo d'en proposer une nouvelle version plus tard. Donc, pour beaucoup là encore, le nouveau Zelda n'impose pas encore la sortie d'un nouveau modèle. La Nintendo Switch est une console étonnante dont le concept hybride s'est imposé très rapidement dans les foyers et qui dispose désormais d'un catalogue très riche qui est encore appelé à s'enrichir en 2023. Pour plus de détails, retrouvez la vidéo de Digital Foundry(en anglais) ci-dessous.

Lire aussi :

Source : Nintendolife