Nintendo Switch OLED : premiers tests et premières impressions

Si finalement, la Nintendo Switch Pro n'existe pas, la famille des consoles Nintendo Switch va tout de même s'agrandir en octobre prochain avec la Nintendo Switch (modèle OLED) un nouveau modèle agrandissant l'écran de la console t apportant quelques petites améliorations. On vous a déjà donné notre avis dans un article à lire ICI sans pour autant avoir encore eu la chance de tenir la console entres nos mains. Si on ne désespère pas de le faire d'ici peu différents confrères d' IGN, , de The Verge et de Gamespot ont pu approcher le nouveau modèle en faisant quelques parties de (entre autre) Zelda Breath of the Wild et de Mario Kart 8 Deluxe. Notez qu'ils n'ont pas pu prendre de photos ni jouer en ligne en mode télé.

Retrouvez ci-dessous un florilège de leurs premières impressions mais aussi de leurs premières critiques.

Pour Gamespot, la Nintendo Switch (modèle OLED) n'apporte rien de fondamentalement nouveau. Pas de nouvelle interface et l'infrastructure de la console reste la même. Cependant ce nouveau modèle aide à combler le fossé entre le mode portable et le mode télé en offrant un magnifique écran à la console. Le rédacteur explique qu'il a pu comparer l'écran de la nouvelle console avec celui de la Switch standard mais aussi avec celui de la PsVita sortie dix ans auparavant et qui dispose déjà d'un écran OLED. Et pour lui, il est "évident que le modèle OLED est une amélioration notable par rapport aux deux appareils.". Le son amélioré apporte aussi beaucoup en terme d'ambiance et avec le support ajustable, la Nintendo Switch OLED apparait comme un modèle tout entier tourné vers le mode portable / Sur Table (si on exclut son nouveau dock).) C'est évidemment décevant pour tous ceux qui espéraient un vrai nouveau modèle ou qui jouent principalement sur une télé de qualité. En conclusion, pour Gamespot, la Nintendo Switch (modèle OLED) offre la meilleure expérience portable Switch disponible jusqu'à présent grâce à son écran et à ces ajouts subtils. Le rédacteur bien qu'il soit satisfait de sa Nintendo Switch, achètera probablement le nouveau modèle mais s'il ne le fait pas, il ne pense pas qu'il ressentira le syndrome FOMO (la peur de rater quelque chose).

Pour IGN, l'écran OLED est une amélioration impressionnante et rend vraiment les jeux plus beaux. En mettant côte à côte les deux écrans (standard vs OLED) l'amélioration saute aux yeux. Le support ajustable est un ajout qui, bien que surprenant est jugé lui aussi "impressionnant" On sait tous que la béquille fragile du modèle de base est très agaçante, donc c'est un changement qui est évidemment bien venu. Quant au son sortant de la console si le rédacteur avoue ne pas être un spécialiste et jouer habituellement avec un casque, il lui semble effectivement qu'il est de bien meilleure qualité. Quant au nouveau dock, il est aussi validé par le rédacteur d'IGN. qui estime que Nintendo a aplani les aspérités du dock original. Tous ces changements méritent bien selon lui les 50€ supplémentaires qu'il va falloir débourser pour acquérir la Nintendo Switch (modèle OLED). Cependant, en conclusion , IGN pense qu'aussi "impressionnantes" que soient les améliorations apportées par la Nintendo Switch (modèle OLED) elles ne sont pas suffisantes pour justifier un nouvel achat pour ceux possédant la console.

Pour le site The Verge, ce n'est pas "juste" une Switch avec un écran plus grand et plus beau" mais UNE Switch avec un écran plus grand et plus beau- le "juste" est en trop car péjoratif. Cet écran plus grand et plus beau a bluffé le rédacteur et pour lui, il améliore le jeu portable même s'il ne serait dire si c'est du Pentile ou du RVB pour les sous pixels (même s'il aurait tendance à opter pour le RVB...) Le rédacteur note aussi quelques changements peu relevés jusqu'à présent :

Il existe de nombreux autres ajustements de conception moins importants. Les évents du ventilateur en bas pointent vers le bas au lieu de vers l'arrière (pour accueillir la nouvelle béquille). Le cadre autour du grand écran est maintenant noir brillant au lieu de mat. La position de la fente pour carte microSD est un peu différente.

En conclusion, The Verge trouve que la Nintendo Switch (modèle OLED) améliore pas mal de choses et dispose de finitions très agréables même si la console de Nintendo continue de " ressembler à un jouet". Pour le site, le but de la Nintendo Switch (modèle OLED est simplement de proposer une version de la console "un peu plus premium" .

Finalement, les premières impressions, console en main, confirment plus ou moins les nôtres. La Nintendo Switch (modèle OLED) est un modèle qui sublime les modes Portable et sur Table de la console et s'impose aisément comme la console à prendre pour tous ceux qui ne la posséderaient pas encore. Par contre, pour tous ceux qui possèdent déjà la console, rien ne justifie vraiment de repasser à la caisse et de débourser 350€ (ce qui évidemment, n'empêchera pas nombre d'entre eux nous de le faire!). En attendant d'autres impressions, n'hésitez à partager les vôtres en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendu le 8 octobre 2021

