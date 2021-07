Nintendo Switch Oled - Un employé de Nintendo conseille les joueurs de rester sur le modèle actuel si l'écran OLED ne leur plait pas

Voilà un commentaire que l'on n'est pas habitué à voir à l'annonce d'un nouveau produit. Alors que Nintendo a dévoilé à la surprise générale son nouveau modèle de Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch (modèle OLED), les internautes n'ont pas tardé à faire entendre leur voix concernant ce nouveau modèle, et poser toute sorte de questions plus ou moins technique.

Une fois passé le coup de gueule des internautes concernant l'absence d'une version "Pro", laissant place à une simple update du hardware, les acheteurs potentiels se demandent logiquement si passer d'une Nintendo Switch classique à un modèle OLED est vraiment intéressant pour eux. Car d'après les premières confirmations, les principales améliorations concernent seulement le fameux écran OLED et un Dock amélioré avec un port éthernet intégré (enfin)!

Contre toute attente, c'est JC Rodrigo, responsable marketing pour Nintendo America qui s'est permis une réponse à cet intérêt à changer pour ce nouveau modèle si on est déjà en possession de la Switch classique. Pour lui, si l'écran n'est pas un argument d'achat valable pour vous, mieux vaut rester sur la Nintendo Switch standard.

Une réponse étonnante venant d'un représentant de la marque, mais qui fait preuve d'une certaine honnêteté. En effet, le fameux dock amélioré sera aussi commercialisé individuellement lors de la sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED) le 8 octobre 2021 .

Nope. Not what’s for. Stick with the current one if you’re not digging the screen.