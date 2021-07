Nintendo Switch Pro : la Nintendo Switch (modèle OLED) enfin annoncé

Enfin ! Nintendo vient de dévoiler le tout nouveau modèle pour la Nintendo Switch, la fameuse Super Nintendo Switch, ou bien encore la Nintendo Switch Pro (parmi la pléthore de noms différents donnés à ce nouveau modèle), les spéculations et les hypothèses prennent donc fin dès aujourd'hui avec l'annonce de la Nintendo Switch (modèle OLED).

Annoncée via une bande-annonce remplie d'images de futurs jeux tels Zelda Botw 2, Splatoon 3, Metroid Dread ou encore Mario Party Superstars (au milieu d'autres images de jeux déjà sortis), le tout nouveau modèle de Nintendo Switch s'annonce en grande pompe pour le 8 octobre prochain avec au menu :

Évidemment les Joy-Con, et tous les accessoires déjà sortis (nous pouvons apercevoir les accessoires Ring Fit Adventure dans la bande-annonce), resteront compatible avec ce nouveau modèle. Nintendo précise d'ailleurs que le nouveau Dock (avec port Ethernet donc) sera compatible lui aussi avec "l'ancienne" Nintendo Switch.

Rendez-vous donc le 8 octobre prochain pour la sortie de cette Nintendo Switch (modèle OLED) qui nous réserve encore des surprises d'après Nintendo. Ce nouveau modèle coûtera 350 euros à sa sortie, soit 50 euros de plus que la Nintendo Switch actuelle pour quelques ajouts notables.

Vous pouvez retrouver ci-dessous la bande-annonce et plus d'images (notamment son packaging) de ce nouveau modèle. Que pensez-vous de cette annonce ? Est-ce le modèle que vous attendiez ?

Une nouvelle venue va bientôt rejoindre la gamme Nintendo Switch. La Nintendo Switch (modèle OLED) sortira le 8 octobre et offrira aux joueurs et aux joueuses une nouvelle possibilité pour profiter du vaste catalogue de titres disponibles sur Nintendo Switch.

La Nintendo Switch (modèle OLED) possède des dimensions proches de celles de la Nintendo Switch mais dispose d'un écran OLED plus grand aux couleurs intenses et aux contrastes élevés. La Nintendo Switch (modèle OLED) dispose aussi d'un large support ajustable pour le jeu en mode sur table, d'une nouvelle station d'accueil avec port Ethernet pour un jeu en ligne stable, de 64 Go de mémoire interne et de haut-parleurs intégrés proposant un audio amélioré pour les modes nomades (portable et sur table). Tout comme la Nintendo Switch, la Nintendo Switch (modèle OLED) permet de jouer sur un téléviseur et de partager les manettes Joy-Con détachables pour s'amuser en multijoueur.

De plus, tout comme la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch (modèle OLED) peut être transportée pour jouer où et quand vous voulez. Une pochette de transport et protection d'écran Nintendo Switch destinées à la Nintendo Switch (modèle OLED) seront également disponibles.

La Nintendo Switch (modèle OLED) sortira le 8 octobre, à la même date que Metroid Dread, la suite directe de Metroid Fusion et le nouvel épisode de la saga Metroid en 2D qui a débuté avec le tout premier jeu Metroid sur NES. Suivez les nouvelles aventures de la chasseuse de primes intergalactique Samus Aran dans Metroid Dread, et de manière encore plus immersive sur écran OLED.

La Nintendo Switch (modèle OLED) améliore l'expérience utilisateur dans les trois modes de jeu disponibles :

Mode téléviseur : installez la Nintendo Switch (modèle OLED) dans la station d'accueil pour jouer aux titres Nintendo Switch sur téléviseur. Le port LAN intégré dans la station d'accueil permet de profiter d'une nouvelle façon de se connecter en ligne en mode téléviseur.



Mode sur table : déployez le support au dos de la console et servez-vous de l'écran de la console pour jouer à plusieurs grâce aux deux manettes Joy-Con incluses avec la console. Le large support ajustable offre une base solide et stable. Il permet aussi d'incliner librement la console pour offrir plusieurs angles de vue afin de mieux voir l'écran.



Mode portable : transportez la console partout avec vous et jouez en mode portable entre amis, en mode local* comme en ligne**. L'écran OLED 7 pouces affiche des couleurs intenses et des contrastes élevés.

À son lancement, le modèle sera disponible en deux coloris différents :

Nintendo Switch (modèle OLED) avec station d'accueil et manettes Joy-Con blanches, qui inclut des manettes Joy-Con blanches, une unité principale noire et une station d'accueil blanche.



Nintendo Switch (modèle OLED) avec manettes Joy-Con bleu néon / rouge néon, qui inclut des manettes Joy-Con bleu néon et rouge néon, une unité principale noire et une station d'accueil noire.

Toutes les manettes Joy-Con pour Nintendo Switch sont compatibles avec ce nouveau modèle. De plus, la Nintendo Switch (modèle OLED) est compatible avec tous les logiciels Nintendo Switch.***