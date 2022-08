New Nintendo Switch : pas de nouvelle Switch avant avril 2023

Depuis longtemps nous sommes convaincu que Zelda BOTW 2 va-t-il vraiment sortir cette année et peut-il sortir sans nouveau modèle de Nintendo Switch ?">la sortie du nouveau modèle de Nintendo Switch est intrinsèquement liée à celle de, la suite de Breath of The Wìld, Zelda BOTW 2. Ainsi jusqu'à il y a peu, on pensait qu'il y avait une vraie possibilité de voir débarquer la Nintendo Switch 2 (ou quelque soit son nom) pour les fêtes de fin d'année. Seulement depuis, la sortie de Zelda BOTW 2 a été décalée au printemps 2023 et on s'attend donc à découvrir la nouvelle Switch au printemps 2023 .

En même temps, cela semblerait presque logique puisque depuis la sortie de la Switch en mars 2017 , Nintendo a agrandi régulièrement la famille Switch en ajoutant un nouveau modèle de console tous les deux ans . Ce serait, en plus, génial que six ans après la sortie de la Nintendo Switch et de The Legend of Zelda Breath of The Wild, on revive la même chose en version +++++. Seulement, si on en croit le journaliste japonais Takashi Mochizuki, il ne faut pas trop se faire d'illusion et s'attendre à l'arrivée d'un nouveau modèle de Nintendo Switch durant cette année fiscale (dont l'exercice se clôture le 31 mars 2023 .) C'est en tout cas ce que vient de publier le site de référence Nikkei suite à la publication des résultats de Nintendo. Notez qu'au moment ou cet article est publié, on ne sait pas encore s'il s'agit d'une indiscrétion du Nikkei ou d'une déclaration du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa mais il se pourrait que la pénurie mondiale des composants électroniques y soit pour quelque chose...

En même le temps, le printemps commence le 21 mars et finit le 21 juin 2023 , et si Zelda BOTW 2 sort bien au printemps avec la nouvelle console, on ne devrait pas attendre très longtemps non plus. Bon, encore faut-il que Zelda BOTW 2 sorte bien au printemps ! Les fans de Nintendo le savent bien, un Zelda se fait toujours attendre. et il ne serait pas étonnant que finalement la sortie du jeu glisse gentiment jusqu'à la fin d'année 2023... On se souvient que pendant longtemps, Breath of The Wild a été considéré comme LE Zelda de la Wii U avant que de report en report, il finisse par devenir le baroud d'honneur de la console au GamePad et le jeu de lancement de la Nintendo Switch.

Quoiqu'il en soit, on peut penser que cette fois, après six ans de commercialisation et la sortie de Zelda BOTW 2 (sans parler de celle du film Mario...) les planètes semblent alignées pour voir débarquer le successeur de la Nintendo Switch. Une possibilité renforcé par le fait qu'à part Zelda et Metroid Prime 4, aucun "grand" titre Nintendo n'a encore été annoncé pour 2023 !

Lire aussi :

Nikkei: there will be no new Nintendo hardware this fiscal year, which ends in March 2023. Not immediately clear whether that part of the article is from Nikkei's own reporting or what Nintendo President, who Nikkei interviewed for the story, said. https://t.co/HJVqk9Kbef — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) August 4, 2022

Source : Nintendolife