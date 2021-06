New Nintendo Switch est il le nom du modèle "Pro" de la Nintendo Switch ?

Encore une rumeur... Cette fois c'est la bonne... Ou peut-être pas, après tout.

Si on se fie à notre sondage (toujours dispo en bas de la page d'accueil- à voir sur mobile, en passant en version ordinateur) le prochain modèle de Nintendo Switch s'appellera soit Nintendo Switch Pro soit Super Nintendo Switch en rapport bien sûr avec la Super Nintendo. En tout cas 19% des membres du site qui ont voté en sont persuadés sachant que 18% pensent qu'il n'y aura pas de nouveau modèle cette année (les mêmes qui râlent en ce moment dans les commentaires...) Juste derrière, c'est la New Nintendo Switch qui tient la corde avec 17%. Un nom raccord avec le passé de Nintendo et les appellations des nouveaux modèles de NDS et de 3DS.

Ainsi, lorsque GameStop dans une publicité invite les consommateurs à profiter d'une promotion pour acheter une Nintendo Switch Lite ou une New Nintendo Switch, on se dit que bingo, l'enseigne a fait une gaffe en révélant le nom du prochain modèle de Switch... Si c'est le cas, il faut s'attendre à ce que cette New Nintendo Switch remplace l'ancienne puisque le modèle de base n'est même plus mentionné... Enfin, presque plus... Puisque si GameStop mentionne la New Nintendo Switch, l'image d'illustration est celle de l'ancienne. De plus, c'est la Nintendo Switch modèle V1, V2- à priori l'appellation su modèle actuel) qui est proposé à 225 dollars.

Donc, méprise , Erreur ? petit clin d'œil... On espère être assez vite fixé sachant que des rumeurs annonçaient l'officialisation du nouveau modèle AVANT le Nintendo Direct et que finalement, il n'y a toujours rien. Pour rappel, il y a quelques jours, une autre rumeur plaidait pour un nouveau modèle (là encore remplaçant l'ancien) rafraîchissant les composants et proposant simplement un écran XL... Donc New Nintendo Switch ? Nintendo Switch XL ?

Quoiqu'il se passe, quelque chose nous dit qu'on devrait en reparler très prochainement...

Source : Nintendolife