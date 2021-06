Nintendo Switch Pro : et si le nouveau modèle était simplement une Nintendo Switch XL ?

C'est une "info" qui courent depuis pas mal de temps puisque déjà lors de l'E3 2019, des rumeurs prétendaient que Nintendo allait dévoiler dans l'année deux nouveaux modèles de Nintendo Switch : un modèle mini, genre modèle "entrée de gamme" et un autre dit "Pro" plus "haut de gamme" (voir ici.) Finalement le Nintendo Direct de l'E3 2019 ne révèlera rien de tout cela... Pourtant, un mois plus tard, en plein mois de juillet, Nintendo officialisera bien l'existence de la Nintendo Switch Lite pour une sortie seulement deux mois plus tard, le 20 septembre 2019. Quant au modèle Pro, il faudra se contenter d'une simple révision du modèle actuel... Pour autant, les rumeurs vont continuer à alimenter les fils de discutions et les sites spécialisés dont le nôtre.

Dernièrement, les rumeurs se sont faites plus insistantes : le nouveau modèle de console, appelé souvent Pro mais aussi Super, New, Xkl, 4K, 2, Plus, etc serait en production prêt à sortir cette année. Cette fois ce serait la bonne, sachant que beaucoup de joueurs attendent la suite de Breath of The Wild et que forcément vu le timing, on peut penser que la sortie des deux sera liée. Pour autant, en fonction des sites et des fameux "insiders", les rumeurs se croisent et se contredisent souvent. Par exemple, ce nouveau modèle sera-t-il vraiment plus puissant et aura-t-il des exclusivités ? Pour l'instant, on a du mal à y croire tant cela ne correspond pas aux pratiques habituelles de Nintendo...

Il y a cependant une constante dans toutes les rumeurs : la taille de l'écran du nouveau modèle de Switch qui sera plus grand (jusqu'à 7 pouces) même si le corps de la console restera identique à celui du modèle actuel (pour rester compatible avec les Joy-Con et tous les accessoires.) L'écran n'aura simplement plus ou quasiment plus de cadre noir tout autour (voir les détails des dernières rumeurs ici.) Si cela reste à vérifier, le site Nintendo Life a dernièrement fait remarquer avec malice que le studio Warhorse Studios avait annoncé le portage de Kingdom Come: Deliverance sur Nintendo Switch avec une image montrant ce à quoi pourrait ressembler le jeu sur l'écran d'une Nintendo Switch XL.

A priori, le studio a du faire une erreur en utilisant Photoshop et en oubliant le cadre noir de la Nintendo Switch actuel. A moins que la Switch Pro ne soit tout simplement qu'une Nintendo Switch XL avec un écran plus grand et plus fin ! On a déjà évoqué cette possibilité en début d'année (voir ici) qui fait que Nintendo aurait ainsi trois modèles de Nintendo Switch, raccords avec ce que la firme a fait avec ces dernières consoles portables, la NDS et la 3DS (sachant qu'une autre rumeur prétend qu'en parallèle à la sortie du nouveau modèle, un dock 4K sera vendu seul pour permettre de relier la console aux écrans 4K...)

Alors, croyez vous à l'existence de ce nouveau modèle XL de la Switch et pensez qu'il sera annoncé d'ici quelques jours ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Due to your overwhelming feedback. the unthinkable becomes thinkable!! In collaboration with @TweetsSaber, #KingdomComeDeliverance is coming to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/zztWhNhjgs — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) June 10, 2021

Source : Nintendolife