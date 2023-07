Nintendo satisfait de la puissance de la Nintendo Switch mais reconnaît que les développeurs en réclament plus

En mai dernier , Nintendo a organisé sa 83eme session annuelle de questions-réponses des actionnaires suite à la publication de son bilan financier. L'occasion pour les actionnaires de poser toutes les questions aux dirigeants de Nintendo et de faire valoir leurs préoccupations. L'un d'eux a ainsi demandé si la puissance de la Nintendo Switch n'était pas un frein à la créativité des développeurs. Ce n'est pas une question nouvelle puisque dès la sortie de la Nintendo Switch en mars 2017 , sa puissance a été au centre de nombreuses interrogations et critiques car pas au niveau des consoles concurrentes, sorties pourtant des années plus tôt. Mais forcément, alors que la Nintendo Switch entre dans sa septième année, la question se fait plus pressante. La Nintendo Switch peut-elle encore satisfaire les développeurs ? Pour Nintendo, pas de problème- ou presque. Nintendo concède que les développeurs en "veulent toujours plus" mais la firme a toujours travaillé et utilisé "différentes méthodes" de façon a pouvoir transcender les limites de sa console et offrir des "contenus intéressants". Retrouvez la traduction du passage du résumé ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Question 15 : J'aimerais entendre les opinions honnêtes des développeurs sur la question de savoir si les spécifications matérielles de la Nintendo Switch, qui en est à sa septième année d'existence, sont suffisantes pour concrétiser toutes leurs idées de jeu. Réponse Shinya Takahashi (directeur, administrateur délégué principal) : En tant que développeur de logiciels de jeu, si vous me demandez si la Nintendo Switch a des performances suffisantes, je dirais que c'est le cas. Cependant, les développeurs de jeux en veulent généralement plus et voudront toujours incorporer de nombreux éléments qui dépassent les limites du matériel. Depuis l'ère de la Famicom, nous avons travaillé sur la manière d'intégrer ces éléments dans un cadre avec certaines limites.

Notre travail consiste à trouver le moyen de créer un jeu amusant dans le cadre de ces contraintes. Je crois que certains contenus intéressants sont créés en tenant compte de ces limites et nous avons réussi à le faire.

Réponse Ko Shiota (directeur, cadre supérieur) :

Nous développons des logiciels pour la Nintendo Switch depuis longtemps et nous avons utilisé diverses méthodes pour surmonter les obstacles à la performance. Aujourd'hui encore, les développeurs de la console sont à l'écoute des développeurs de jeux et mettent continuellement en œuvre des initiatives visant à améliorer les performances, la fluidité et la longévité du développement des logiciels de la Nintendo Switch.

