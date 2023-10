Nintendo dépose le brevet d'une console à deux écrans détachables

Et si la prochaine console de Nintendo n'était pas le successeur de la Nintendo Switch mais plutôt celui de la Nintendo 3DS ? Depuis quelques heures , le net est en émoi suite à la découverte d'un brevet déposé par Nintendo le 11 novembre 2022 (et publié le 26 octobre dernier ). Il s'agit d'une console portable comportant deux écrans , à la manière de la Nintendo DS et de la Nintendo 3DS. Cependant, les deux écrans sont détachables de façon à permettre à deux joueurs de jouer chacun avec un écran. Par ailleurs, lorsque les écrans sont reliés et que la console est fermée, l'écran du haut, qui est tactile, est visible permettant au joueur de l'utiliser comme une console avec un seul écran.

Alors est-ce que ce brevet se concrétisera un jour ? La prochaine Nintendo Switch pourrait-elle avoir deux écrans ? C'est dans tous les cas la première fois qu'une telle possibilité est évoquée. Cependant, il faut noter que Nintendo, comme d'autres, dépose énormément de brevets chaque année , ne serait-ce que pour protéger ses idées (voir ICI) et en pratique, de très nombreux brevets ne se concrétisent jamais.

En attendant d'autres infos, vous pouvez lire le détail du brevet ci-dessous (et le consulter ICI) et nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

L'invention concerne un appareil électronique qui comprend un premier dispositif et un second dispositif. Le premier dispositif et le second dispositif peuvent être fixés de manière amovible l'un à l'autre. Le premier dispositif a une première surface, et un premier dispositif d'affichage et une première unité de connexion qui sont positionnés sur la première surface. Le second dispositif a une seconde surface, un second dispositif d'affichage qui est positionné sur la seconde surface, une seconde surface arrière qui est sur le côté opposé à la seconde surface, et une seconde unité de connexion qui est positionnée sur la seconde surface arrière. La seconde unité de connexion peut être connectée à la première unité de connexion dans une première orientation ou dans une seconde orientation qui est l'inverse de la première orientation. Dans un premier état de connexion dans lequel la seconde partie de connexion a été connectée à la première partie de connexion dans la première orientation, la seconde surface arrière est positionnée de façon à recouvrir le premier dispositif d'affichage. Dans un second état de connexion dans lequel la seconde partie de connexion a été connectée à la première partie de connexion dans la seconde orientation, la seconde surface arrière est positionnée de façon à ne pas recouvrir le premier dispositif d'affichage.