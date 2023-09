Nintendo Switch 2 aurait une puissance proche de celle de la Xbox One et de la PS4

Alors que Nintendo vient de présenter son catalogue de jeux à venir sur Nintendo Switch (voir détails ICI), de nouvelles informations nous parviennent au sujet de son successeur communément nommé (pour des questions pratiques) Nintendo SWITCH 2.

Cette fois-ci, ces "informations" proviendraient de documents internes à Activision. Bien qu'expurgés de nombreux passages (pour éviter les fuites) ces documents indiqueraient que le PDG d'Activision, Bobby Kotick, aurait rencontré l'année dernière ( fin 2022 ) les dirigeants de Nintendo afin d'évoquer la "Nintendo Switch nouvelle génération". Le document stipulerait que cette nouvelle Switch aurait une puissance "proche de celle de la Xbox one et PS4".

Cependant, Bobby Kotick expliquerait aussi ne pas avoir les spécificités exactes de la console et insisterait pour avoir un prototype le plus tôt possible afin de réussir à créer "quelque chose de convaincant pour la console"...

Alors, une Nintendo Switch New Generation avec des spécificités proches de celles de la PS4 et de la Xbox One, cela semble presque logique mais évidemment, il faudra encore patienter et attendre que Nintendo ne se décide à dévoiler sa nouvelle console pour en avoir le cœur net.

