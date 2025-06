Nintendo SWITCH 2 : le dock enfin vendu seul à plus de 100€

La Nintendo SWITCH 2 vient de sortir et si vous l'avez acheté, vous avez sans doute acheté aussi au moins un jeu et peut-être aussi, un ou deux accessoires comme la caméra ou la manette Switch 2 Pro.

Autant dire que votre carte bleue a du bien chauffer, pour ne pas dire fondre.

Pour autant, il y a encore un accessoire qui vient tout juste d'arriver sur le My Nintendo Store français et qui peut donc faire grimper encore un peu plus la note. En effet, la nouvelle station d'accueil de la console peut désormais être achetée seule sur le store de Nintendo.

Alors, tout le monde n'a pas forcément l'utilité de posséder deux docks dans sa maison mais lorsque l'on joue sur plusieurs différents écrans (chez soi ou dans deux lieux distincts), cela peut être très pratique.

Si c'est le cas, sachez que "l'Ensemble station d'accueil Nintendo Switch 2" est vendu au prix de 109,99€ . Un prix assez élevé même s'il englobe le nouveau dock mais aussi "un adaptateur secteur, un câble de recharge USB et un câble HDMI ultra haute vitesse".

Remplacez votre station Nintendo Switch 2... ou installez-en une deuxième ! En ajoutant une station d'accueil Nintendo Switch 2 supplémentaire, vous pouvez paramétrer facilement un deuxième téléviseur pour jouer sur grand écran !

Cet ensemble inclut une station d'accueil Nintendo Switch 2, un adaptateur secteur, un câble de recharge USB et un câble HDMI™ ultra haute vitesse.

La console Nintendo Switch 2 inclut une station d'accueil Nintendo Switch 2.

Que vous comptiez acquérir ce dock ou pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Source : Nintendo