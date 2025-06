Nintendo Switch 2 : de la Switch dans les idées ! Notre avis sur la console, Welcome Tour et Mario Kart World

La Nintendo SWITCH 2 est enfin là- ou presque !

Après des années d'attente, c'est reparti pour un tour ! Nous revoilà au premier jour d'une nouvelle ère qui tout en nous promettant de nouvelles expériences, garde en mémoire toutes celles passées sur la première Switch.

La Nintendo SWITCH 2, c'est la suite des aventure de la Switch 1. On garde donc tous nos jeux en attendant de découvrir les nouveaux.

A priori, Nintendo a enfin sa plateforme perpétuelle. Cela risque un peu d'embrouiller ceux qui ne suivent pas l'actualité des jeux vidéo entre les jeux NSW2 Exclusifs, les NSW2 édition, les cartouches Clé, etc. mais c'est génial de ne pas tout recommencer à zéro.

En attendant la sortie de la console, Nintendo nous a invité à tester la console toute une journée. A l'arrivée, rien de vraiment nouveau et notre deuxième contact avec la console, confirme nos premières bonnes impressions.

La console est plus belle, plus grande et plus agréable en main. La magie Nintendo opère à fond. la console est bien plus grande. Pourtant, elle ne semble pas trop grande. L'écran est vraiment puissant et c'est un vrai plaisir de jouer en mode portable- surtout que le nouveau système d'attache magnétique est bien mieux conçu que l'ancien.

Du côté de la puissance de la console, évidemment avec la NS2 on passe un cap et franchement vu la qualité des premiers jeux, nous sommes vraiment impatients de voir ce que cela va donner avec le temps.

A l'arrivée, la Nintendo SWITCH 2 est une superbe évolution du premier modèle, plus puissante, plus belle, mieux pensée et à ce stade, s'il n'y avait cette histoire de prix, il n'y aurait pas grand chose à dire sur la console puisque c'est tout simplement la Nintendo Switch, en mieux !

