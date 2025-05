Nintendo Switch 2 : détail des 12 jeux Nintendo Switch 1 qui recevront une mise à jour gratuite le 5 juin

The Legend of Zelda Breath of The Wild

Editeur : Nintendo

Développeur : Nintendo

Sorties :



Super Mario Odyssey

Sorties :



ARMS

Développeur : Nintendo

Sorties :



Captain Toad : Treasure Tracker (Switch)

Editeur : Nintendo

Sorties :



New Super Mario Bros. U Deluxe

Editeur : Nintendo

Sorties :



The Legend of Zelda : Link's Awakening (Switch version)

Editeur : Nintendo

Sorties :



The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

Editeur : Nintendo

Développeur : Nintendo

Sorties :



Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Editeur : Nintendo

Sorties :



Cérébrale Académie : Bataille de méninges

Sorties :



Pokémon Écarlate

Editeur : Nintendo

Développeur : Game Freak

Sorties :



Pokémon Violet

Editeur : Nintendo

Développeur : Game Freak

Sorties :



Nintendo SWITCH 2

Editeur : Nintendo

Développeur : Nintendo

Sorties :



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition