Nintendo SWITCH 2 : les joueurs en colère réclament une baisse de prix #DropThe price

Suite au Nintendo Direct de mercredi (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), on en sait beaucoup plus sur la Nintendo SWITCH 2 et ses premiers jeux. La console sortira le 5 juin prochain avec, notamment Mario Kart World.

Et si globalement, la console a été bien accueillie (voir notre premier test) il y a un point qui fait l'unanimité contre elle : son prix.

469,99€ pour la console seule (sur le site de Nintendo) et entre 70 et 90 euros pour un jeu, c'est beaucoup trop cher pour de très nombreux joueurs et en particulier pour les fans de Nintendo. Depuis le Nintendo Direct, ils ne décolèrent pas et le prix de la console prend toute la place dans les conversations au point d'éclipser tous les autres sujets.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #DropTheprice était en tendance toute la journée dernière et le Live du Nintendo Treehouse a été littéralement inondé de plaintes sur le prix et de demandes de baisse de prix.

Dans leur dernière vidéo, Kit Ellis et Krysta Yang (de feu Nintendo Minute) sont revenus sur ce "bad buzz" estimant que Nintendo traversait "une vraie crise"; une crise que le géant japonais n'a manifestement pas vu venir.

Et ce n'est sans doute pas fini puisque suite aux annonces tonitruantes de Donald Trump concernant les nouveaux frais de douanes, les précommandes ont été repoussées aux Etats-Unis.

En France, elles sont toujours prévues le 8 avril prochain et on verra à ce moment-là si la polémique va impacter la demande...

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin 2025 .

