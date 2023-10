Nintendo Switch 2 : les comptes Nintendo faciliteront la transition

Les informations officielles concernant le successeurs de la Nintendo Switch, communément nommé Nintendo SWITCH 2 ou Nintendo Switch NG (pour "New Generation") sont quasi inexistantes. On se doute bien que Nintendo prépare la sortie d'une nouvelle machine mais ce n'est à priori pas le moment d'en parler et on en saura sûrement plus, une fois les fêtes passées. Dans une entrevue publiée par le site Inverse, le président de Nintendo of America, Doug Bowser a cependant une nouvelle fois confirmé que la prochaine console Nintendo utiliserait bien les Comptes Nintendo afin de faciliter la transition d'une console à l'autre. Pour mémoire, le compte Nintendo est un compte obligatoire pour pouvoir acheter des jeux sur l'eShop de la Nintendo Switch ou utiliser des services comme My Nintendo.

Le Compte Nintendo était aussi obligatoire pour acheter des jeux sur l'eShop de la 3DS. Un même compte pouvait d'ailleurs relier les deux consoles et partager le même solde eShop (sachant qu'il n'est désormais plus possible d'acheter des jeux sur l'eShop de la 3DS). Cependant, chaque console avait son propre catalogue de jeu. A ce stade, donc, le fait que la prochaine console de Nintendo utilise elle aussi les Comptes Nintendo ne signifie pas qu'elle sera rétrocompatible.... Retrouvez le passage de l'entrevue publiée par Inverse ci-dessous.

Inverse :

Comme nous l'avons évoqué, la Switch a eu une longue durée de vie et une énorme base d'installation. Comment - si vous considérez l'idée d'un successeur à la Switch - pensez-vous aider les personnes qui sont sur la console à passer à la plateforme suivante tout en les rassurant sur le fait que le contenu et l'investissement dans la Switch seront d'une manière ou d'une autre transférés à son successeur ?

Doug Bowser :

Eh bien, tout d'abord, je ne peux pas commenter - ou je ne commenterai pas, devrais-je dire - les rumeurs qui circulent. Mais une chose que nous avons faite avec la Switch pour faciliter la communication et la transition est la création du compte Nintendo. Dans le passé, chaque appareil vers lequel nous avons effectué une transition avait un tout nouveau système de compte. La création du Compte Nintendo nous permettra de communiquer avec nos joueurs si et quand nous effectuons une transition vers une nouvelle plateforme, afin de faciliter ce processus ou cette transition. Notre objectif est de minimiser la baisse que l'on observe généralement entre la dernière année d'un cycle et le début d'un autre. Je ne peux pas parler des fonctionnalités possibles d'une nouvelle plateforme, mais le compte Nintendo est une base solide pour assurer cette communication pendant la transition. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

En attendant des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

