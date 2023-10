Nintendo Switch 2 : deux modèles seraient prévus dont un digital - Les dernières rumeurs avec une date de sortie et un prix

Les rumeurs autour de la Nintendo SWITCH 2, la prochaine console de Nintendo dont le nom officiel n'a pas encore été dévoilé, continuent d'alimenter les fil des news. Cette fois-ci, elle provient d'un certain SoldierDelta (sur Discord) qui a déjà démontré qu'au minimum, il avait des contacts dans l'industrie (puisqu'il a publié des captures d'écran du jeu PS5, Rise of the Rōnin actuellement en développement par la Team Ninja.)

SoldierDelta prétend que pour sa Nintendo Switch NG, qui serait le nom de code de la nouvelle console pour "Nintendo Switch New Generation", Nintendo viserait une sortie l'année prochaine entre septembre et novembre 2024 . Il donne la possible date du 24 septembre 2024. Deux modèles seraient prévus : un modèle standard à 499$ / 499€ et un autre uniquement numérique (sans support physique) à 400$ / 400€ .

Evidemment, il faut prendre ces révélations avec distance surtout qu'on imagine que, de base, ce n'est pas le genre d'informations que Nintendo doit forcément partager avec les développeurs et que, donc, cela peut aussi être de la pure extrapolation. Par ailleurs, une sortie de la nouvelle console, au plus tard, à la fin de l'année prochaine est une possibilité tout à fait envisageable (et même raisonnable...) même si tout reste ouvert à ce stade.

Quant à proposer deux modèles dont un modèle digital c'est une tendance du marché actuel qui semble s'imposer et qui pourrait à terme devenir une norme... Reste à voir si Nintendo, qui est souvent surprenant, suivra le mouvement avec sa prochaine console.

En attendant des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

