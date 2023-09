Nintendo SWITCH 2 : démo Zelda et Matrix en 4K / 60 fps, ray tracing, DLSS 3.5... Le point sur les rumeurs concernant la nouvelle console de Nintendo

Et ça continue encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. Les spéculations continuent autour de la Nintendo SWITCH 2 dans le sillage des rumeurs prétendant que Nintendo aurait profité de la gamescom pour présenter des démos de sa prochaine console à quelques développeurs (voir ici). Vous connaissez le dicton : un mensonge répété 1000 fois reste un mensonge, mais il faut reconnaître que la profusion de sources différentes, plus ou moins sérieuses, a tendance à donner du crédit à cette rumeur. Et puis, il faut bien que Nintendo commence à faire la promotion de sa console auprès des professionnels s'il compte la sortir l'année prochaine avec deux-trois jeux...

Quoiqu'il en soit, dans le sillage de cette prétendue présentation, de nouvelles rumeurs et extrapolations ont fait leur apparition sur le net. D'abord, un autre spécialiste des fuites en tout genre (et on ne parle pas de notre GG qui s'y connaît en plomberie), NateTheHate est entré dans la danse en apportant quelques précisions... Ensuite, c'est le site Digital Foundry qui a décidé de confronter ses propres sources aux différentes révélations publiées un peu partout.

Pour vous aider à y voir plus clair, retrouvez ci-dessous un condensé de leurs déclarations et autres extrapolations sur la Nintendo SWITCH 2 qu'on ne manquera évidemment pas de comparer à la réalité lorsque la nouvelle console de Nintendo sortira (et oui, car, c'est un scoop, elle sortira... Un jour).

On commence par les déclarations de NateTheHate (reprises sur Reddit). Comme les autres, il rapporte que deux démos auraient été présentées lors de la gamescom et donnent les détails suivants :

La démo The Legend of Zelda Breath of The Wild aurait présenté le jeu en 4k et 60fps quasiment sans aucun temps de chargement (par rapport à ceux du jeu Switch pouvant prendre 30 secondes parfois)

aurait présenté le jeu en 4k et 60fps quasiment sans aucun temps de chargement (par rapport à ceux du jeu Switch pouvant prendre 30 secondes parfois) La démo Matrix aurait affiché une apparence proche de ce qui se fait sur console dernière génération avec même un ray tracing, soit disant "meilleur" (sachant qu'il s'agissait d'une démo fonctionnant sur un kit PC et non d'une démo sur la console elle-même... En conséquence, il y a de grandes chances que la console soit finalement moins puissante que ce que laissent apparaître les démos. On se souvient de la fameuse démo en temps réel du "jardin japonais" de la Wii U, finalement bien loin des spécificités réelles de la console au GamePad...)

aurait affiché une apparence proche de ce qui se fait sur console dernière génération avec même un ray tracing, soit disant "meilleur" (sachant qu'il s'agissait d'une démo fonctionnant sur un kit PC et non d'une démo sur la console elle-même... En conséquence, il y a de grandes chances que la console soit finalement moins puissante que ce que laissent apparaître les démos. On se souvient de la fameuse démo en temps réel du "jardin japonais" de la Wii U, finalement bien loin des spécificités réelles de la console au GamePad...) Le DLSS utilisé était sans doute le DLSS 3.5, mais, à priori, sans toutes les fonctionnalités de la version PC.

La rétrocompatibilité avec la Nintendo Switch actuelle serait encore floue

La date de mars 2024 aurait été discutée mais cela pourrait aussi bien être la date de la révélation de la console que celle de sa sortie

On continue avec site Digital Foundry qui, lui aussi (il n'y a pas de raison) y est allé de ses commentaires. Les spécialistes du site confirment les infos propagées par Eurogamer et VGC (voir ici), précisant que par contre les nombreux détails qui ont été publiés par d'autres sources restent des infos de "seconde main" et que de toute façon, comme souvent, il y aura un décalage entre la puissance du matériel montrée en démo et la console en elle-même lorsqu'elle sortira... D'après ses propres sources, Digital Foundry spécule et pense que :

La Nintendo SWITCH 2 embarquera le SoC Nvidia T239

embarquera le La T239 est capable de gérer les fonctionnalité DLSS 3.5

est capable de gérer les fonctionnalité DLSS 3.5 Par ailleurs le ray tracing est meilleur chez NVIDIA (comparé à AMD)

La démo The Legend of Zelda Breath of The Wild fonctionnait bien en 4K/60 fps avec DLSS

fonctionnait bien en avec DLSS Digital Foundry pense que NVIDIA et Epic Games ont intérêt à ce que l'Unreal Engine 5 soit évolutif pour la Nintendo SWITCH 2 qui pourrait, si la console avait autant de succès que la Switch actuelle, devenir une vitrine des capacités DLSS/ray tracing.

Alors, retrouverons-nous ses spécificités dans la Nintendo SWITCH 2 ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi :