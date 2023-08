La Nintendo Switch 2 aurait été présentée à certains développeurs lors de la gamescom

Il y a quelques semaines , on vous relayait une rumeur à propos de la Nintendo SWITCH 2 selon laquelle Nintendo pourrait finalement présenter sa nouvelle console dès ce mois-ci (lire ici) Le site à l'origine de la rumeur était assez vague mais ses sources évoquaient une présentation durant la gamescom... S'il reste encore quelques heures avant que la prophétie ne se réalise (ou fasse pshitt), une autre rumeur prétend aujourd'hui que la Nintendo SWITCH 2 a bien fait une apparition durant la gamescom mais pour quelques privilégiés seulement.

Plusieurs sources différentes affirment en effet avoir entendu des bruits de couloir laissant penser que Nintendo aurait présenté le successeur de la Nintendo Switch à une poignée de développeurs. Alors, on ne sait pas si cette console avait des manettes en forme de flageolets ou si elle s'appelait Nintendo FOCUS, mais on prend note...

Sinon aujourd'hui, il y a un Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder qui pourrait bien présenter une nouvelle console, ou plutôt un nouveau modèle de Nintendo Switch (lire ici). Rendez-vous à 16 h (heure de Paris) pour en avoir le cœur net.

Heard some rumors recently that Nintendo maybe showed/maybe discussed the new Switch behind closed doors to select press/devs @ Gamescom.



Full reveal/leaks may be relatively imminent.