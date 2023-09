Super Mario Bros. Wonder : on pourra faire taire les fleurs cancan

Le Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder diffusé hier , a apporté de nombreuses informations (et vous pouvez toutes les retrouver ICI). Parmi celles-ci, on a notamment découvert que pour la première fois dans un jeu Mario, il y aura des dialogues parlés durant les phases de gameplay.

Jusqu'à présent, à part "It's me, Mario", "Mama mia" et "Here we go", il n'y avait pas vraiment de répliques parlées en jeu. Et si, à priori, les héros du jeu seront toujours quasi muets, Super Mario Bros. Wonder introduit les Fleurs cancan, des fleurs bavardes, doublées en français. Conseils, astuces, observations ou réparties, les Fleurs cancan sont comme le professeur Rollin, elles ont toujours quelque chose à dire.

C'est un ajout qui peut sembler mineur mais qui risque d'apporter beaucoup de vie et de fantaisie mais aussi de modernité au jeu. Cependant, certains joueurs sont déjà saoulées par ces fleurs qui se mettent à cancaner dès que Mario s'approche d'elles. Alors, on ne sait pas encore si elles répéteront à l'infini la même phrase si Mario passe et repasse plusieurs fois devant elles mais manifestement Nintendo a pensé aux joueurs qui ne les supportent déjà pas. En effet, il semblerait que le jeu inclut deux options pour les faire taire.

La première mettra en sourdine les voix mais pas le texte. Quant à la seconde, elle supprimera tout : les voix et le texte- parfait pour les joueurs qui n'ont pas envie d'être aidé avec des indices du genre "tu as trouvé une clé... Et si tu essayais d'ouvrir la porte avec ?".

En attendant d'avoir le jeu en main, retrouvez ci-dessous le passage du Nintendo Direct dédié aux Fleurs cancan et n'hésitez pas à nous dire si vous êtes emballé par ces fleurs pipelettes ou si vous savez déjà que vous allez leur couper le sifflet.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

,