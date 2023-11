Kevin Afghani est aussi la voix anglaise de Wario dans WarioWare: Move It!

Kevin Afghani est un acteur qui était inconnu il y a peu mais il vient de faire une entrée fracassante dans le Nintendoverse puisque Charles Martinet ayant pris sa retraite, c'est lui qui double désormais Mario et Luigi . Alors on ne sait pas encore si Kevin Afghani va reprendre tous les personnages que doublait l'illustre Charles mais l'acteur l'a confirmé sur ses réseaux, c'est bien lui qui personnifie désormais Wario dans la version anglaise de WarioWare: Move It! qui vient de sortir sur Nintendo Switch.

Contrairement à Mario et Luigi dans Super Mario Bros. Wonder, Wario parle beaucoup dans WarioWare: Move It! et même si Kevin Afghani reste dans la même tonalité que son prédécesseur, on perçoit malgré tout la différence... Reste à voir si Kevin Afghani réussira à se faire autant apprécier que Charles Martinet par la communauté... Quant à la version française du jeu. Pas de panique. C'est toujours l'éminent Frédéric Souterelle qui double Wario avec brio (avec qui ?)

Pour rappel, WarioWare: Move It! est disponible actuellement sur Nintendo Switch. Le titre se place dans la droite lignée de l'épisode précédent, WarioWare: Get It Together!, à la différence notable qu'il est jouable exclusivement avec les commandes à mouvement (et, accessoirement, avec vos fesses). Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre test complet.