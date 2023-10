Super Mario Bros. Wonder est officiellement disponible sur Nintendo Switch. Après des mois d'attente, le nouveau Mario 2D est enfin là. Vous pouvez donc dès à présent , retrouver le jeu en boutique ou sur l'eShop. La presse est déjà sous le charme (lire notre Revue de presse consacrée au jeu) et à Nintendo-Master, on adore (lire notre test complet). Et à moins d'être allergique aux couleurs et aux univers chatoyants, vous risquez fort de succomber à votre tour ! Avec Super Mario Bros. Wonder, Nintendo prouve une nouvelle fois qu'en matière de jeux de plateforme, la société reste encore une des meilleures au monde,

Retrouvez la présentation de ci-dessous, et n'hésitez pas à nous dire si vous faîtes partie des premiers joueurs du jeu.

ATTENDEZ-VOUS À L'INATTENDU ! Retrouvez Mario et ses amis dans une nouvelle aventure en 2D pleine de prodiges ! Des surprises vous attendent à chaque pas dans Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch. UN JOUR, AU ROYAUME DES FLEURS... Le prince Florian a invité Mario et ses amis à lui rendre visite, mais un intrus au visage familier débarque sans prévenir ! Pendant que son armée joue les trouble‑fête, Bowser s'empare d'une fleur prodige et fusionne avec le château du prince Florian, se transformant en forteresse volante ! Tandis que le pouvoir de la fleur prodige se répand dans tout le royaume, toutes sortes d'événements étranges et prodigieux commencent à se produire... Avec Fort Bowser en liberté, c'est à la belle équipe venue du Royaume Champignon de sauver la situation ! UN MONDE AUX MILLE PRODIGES VOUS ATTEND ! Chaque stage contient sa propre fleur prodige, et tout peut arriver quand vous en ramassez une. Des tuyaux qui s'animent aux sols qui s'inclinent, des Roulipos rebondissants aux ruées de Coursératops, des plongées vertigineuses aux virées dans l'espace, vous ne saurez jamais ce qui vous attend. Vous pourriez même vous transformer en quelque chose de tout à fait nouveau ! Les fleurs prodiges sont souvent dissimulées au milieu des stages, ouvrez l'œil et tâchez de repérer tout ce qui semble sortir de l'ordinaire ! TOUTE LA BANDE EST LÀ ! Lancez‑vous dans l'aventure en incarnant votre personnage préféré parmi les 12 têtes connues disponibles. C'est plus que dans n'importe quel autre jeu Super Mario à ce jour !

Même Carottin fait partie de l'aventure ! Tout comme les Yoshis, Carottin ne subit pas de dégâts quand il entre en contact avec un ennemi, mais il peut tout de même tomber dans les trous et il lui est impossible d'utiliser des objets spéciaux comme le font Mario et ses amis.

Jouez en tant que Mario, Luigi, Peach ou d'autres encore ! Ils se jouent tous de la même façon, vous pouvez donc choisir votre personnage préféré sans vous soucier du reste.

Disponibles en quatre couleurs, ils sont le choix idéal pour les novices ! Les Yoshis sont immunisés aux dégâts, ont la capacité de gober et de recracher des objets, et peuvent planer quelques instants après un saut ! PARTAGEZ LES PLAISIRS ! Le plaisir de jouer à Super Mario Bros. Wonder grandit quand il est partagé ! Sur le même écran ou en ligne, jouez en équipe pour sauver ensemble le Royaume des Fleurs des griffes de Bowser, ou profitez des ajouts apportés à l'aventure en solo lorsque vous jouez en ligne. JEU LOCAL (2-4 JOUEURS) Jusqu'à quatre joueurs peuvent s'amuser ensemble sur la même console ! Coopérez en ranimant les fantômes les uns des autres en cas de mauvais pas, ou laissez les joueurs incarnant des Yoshis vous porter sur leur dos ! JEU EN LIGNE (2-4 JOUEURS) Créez un salon en ligne pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes, puis invitez vos amis à vous y rejoindre ! Jouez normalement en rassemblant ensemble des graines prodiges, ou transformez les stages en courses de vitesse pour vous défier dans la bonne humeur ! CONNEXION EN LIGNE Quand vous parcourez un stage, vous pouvez croiser les ombres des personnes qui jouent en même temps que vous, ainsi que les panneaux laissés par des joueurs et joueuses du monde entier ! Touchez‑les pour revenir en jeu si vous avez été changé en fantôme, ou laissez derrière vous votre propre panneau pour aider les autres. Vous gagnerez des points cœur si vous aidez ainsi quelqu'un d'autre en ligne ! NOUVELLES TRANSFORMATIONS ! En plus des objets classiques comme le super champignon, la fleur de feu ou la super étoile, Super Mario Bros. Wonder apporte son lot de nouveautés ! Découvrez trois nouvelles transformations pour vous aider à venir à bout de Bowser et de ses sbires.

Plongez dans le sol (ou le plafond) et déplacez‑vous y pour surprendre les ennemis blindés ou protégés par des pointes, ou simplement pour éviter les dangers !

Jetez tout votre poids dans la bataille avec cette nouvelle transformation ! Utilisez votre trompe pour détruire les blocs sur votre passage, envoyer les ennemis valser ou même aspirer et recracher de l'eau !

Lancez devant vous des bulles chatoyantes qui peuvent emprisonner les ennemis ou servir de plateformes éphémères pour atteindre des endroits autrement inaccessibles. COLLECTIONNEZ LES BADGES ! Les badges confèrent des capacités ou des bonus uniques qui vous serviront dans les stages. Vous pouvez en obtenir en réussissant des défis badge dans des stages spéciaux ou en les achetant dans certains bazars des Poplins sur la carte.

Un seul badge peut être porté par stage, même si vous jouez en équipe avec des amis. N'hésitez pas à faire des essais pour trouver celui qui vous convient le mieux pour chaque stage !

Vous cherchez un défi à votre mesure ? Ces badges sont faits pour vous ! Vous pensez pouvoir finir un stage alors que votre personnage ne peut pas s'arrêter de courir, ou qu'il est invisible aux yeux de tous, y compris aux vôtres ? Il n'y a qu'une façon de le savoir !

Ces badges donnent des capacités spéciales qui peuvent s'avérer très utiles pour terminer un stage : planer dans les airs, sauter le long des murs, accélérer sous l'eau, effectuer d'immenses sauts, et bien plus encore !

Ces badges vous donnent des bonus très utiles : super champignon gratuit, pièces bonus quand vous battez un ennemi, capacité de détecter les objets cachés dans un stage... et ce n'est que le début !

Test de Nintendo-Master : 9/10 - Lire notre test ICI

,

,